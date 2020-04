Cancelada la Cicloturista Pamplona 2020, que volverá en el 2021

Actualizada 16/04/2020 a las 17:25

La prueba "Cicloturista Pamplona 2020" ha sido cancelada debido a la situación generada por el coronavirus, según sus organizadores que han anunciado que no van a trasladarla a otra fecha dentro de este año, pero que volverá en 2021 con "energías renovadas".



En este sentido apuntan que mantendrán los compromisos con los participantes y los patrocinadores de la prueba tras la suspensión que llega en un año en el que se planteaban el "crecimiento de la Gran Fondo Pamplona".



"Era el momento de renovarse y de enseñar al mundo por qué nuestras carreteras son 'Cuna del Ciclismo'", señalan en un comunicado en el que indican que Movistar, Caja Rural y Kern Pharma, los tres equipos profesionales locales, les han apoyado en la iniciativa de explicar cada puerto, cada repecho.



El 30 de mayo era la fecha prevista para la cicloturista y en estos momentos existe una gran incertidumbre en relación con la pandemia y las "autoridades sanitarias tienen otras prioridades y entendemos que cualquier prueba deportiva popular quede en un plano secundario", señalan.



"Se levante o no el estado de alarma y la prohibición de salir con la bici, los cicloturistas estamos faltos de rodaje, tendremos la chispa del rodillo, pero hace falta entrenamiento para disfrutar de nuestras rutas", reconocen, para agregar que por todo ello han decidido anular la prueba.



Explican que no van a trasladarla a otras fechas dentro del presente curso, puesto que en el último semestre van a coincidir demasiados eventos, sin la seguridad plena, además, de poder celebrarse.



En los próximos días realizarán la devolución del importe de la inscripción en la misma tarjeta con la que se realizó la compra excepto los cinco euros destinados a paliar parte de los gastos incurridos hasta la fecha y que cada corredor recibirá de vuelta en un código descuento para la formalización de la próxima edición.