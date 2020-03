El C.C.Estella desiste de organizar el G.P. Miguel Induráin en 2020

Actualizada 19/03/2020 a las 12:22

El Gran Premio Miguel Induráin no se celebrará en 2020 de forma definitiva. La prueba, organizada por el C.C.Estella, debía disputarse el próximo 4 de abril, pero había sido aplazada a causa de la pandemia del covid-19. La entidad que preside Miguel Ángel García Mitxelena había barajado la posibilidad de solicitar una fecha posterior a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a partir de mayo. El club estellés ha desistido al comprobar que no hay hueco real en el calendario para encajar la clásica, a pesar de que se había barajado la posibilidad de encajarla alrededor de la Clásica San Sebastián o la Vuelta a Burgos.



La UCI trabaja en un modelo de temporada para cuando se levante la pandemia, entre mayo o junio y hasta noviembre. Tendrán prioridad las pruebas que sigan su curso normal en el calendario, y luego se encajará el resto. Tendrán prioridad primero las grandes que no se hayan disputado (el Giro ya ha sido aplazado) y los cinco grandes monumentos, de los que cuatro (Milán San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja) también han sido aplazados me busca de una nueva fecha, y luego el resto de competiciones, en la medida de lo posible.