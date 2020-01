Beñat Intxausti anuncia su retirada como ciclista profesional

Actualizada 20/01/2020 a las 22:02

El ciclista español Beñat Intxausti ha anunciado su retirada profesional, con 33 años y después de 14 temporadas en la élite, tras no haber "podido volver al nivel de antes", y ha explicado que tras darse el año pasado "una última oportunidad" ha decidido buscar "nuevos objetivos y sueños".

"No he podido volver al nivel de antes, o al nivel al que quería llegar. No ha sido posible, por mucho que lo he intentado. Ahora es el momento de anunciar que aquí es donde ha terminado mi carrera. Estoy satisfecho y orgulloso con lo conseguido", declaró en una rueda de prensa celebrada en la sede de Seguros Bilbao en la capital vizcaína, donde "despegó" su carrera como ciclista.

El vasco explicó también que, desde que en 2016 padeció una mononucleosis, todo se puso cuesta arriba. "Después de mucho tiempo desde la enfermedad, con recuperaciones y recaídas, este último año me lo tomé como una última oportunidad", manifestó.

"Ahora miro hacia adelante con optimismo y rodeado de mi entorno. Tengo varias cosas en mente, mi futuro está abierto, y las afronto con la misma ilusión que en la bici. Espero alcanzar mis nuevos objetivos y mis sueños, igual que aquel niño que pedía autógrafos en la Klasika de Primavera los alcanzó", apuntó.

Entre los que han querido acompañar a Intxausti en su despedida se encontraban Pello Bilbao, Xabier Artetxe, Josean Fernández Matxin, Gorka Gerrikagoitia, Igor Antón, Rubén Pérez, Iker Camaño o Roberto Laiseka, entre otros.

Junto a ellos recordó sus inicios en la Sociedad Ciclista Amorebieta. "Quién me iba a decir entonces que llegaría a donde he llegado y a poder compartir este día con vosotros", explicó el hasta ahora ciclista del Euskadi-Murias, equipo desaparecido recientemente.

Entre los grandes logros de su carrera se encuentran la maglia rosa en el Giro de Italia 2013. "Si no me equivoco, soy el único vizcaíno hasta ahora que la ha vestido. Es un orgullo, con todos los grandes corredores que hemos tenido en Bizkaia", explicó.

En su palmarés, destacan dos etapas en el Giro (2013 y 2015), un Tour de Beijing (2013), la Vuelta a Asturias (2012), su segundo puesto en la Vuelta País Vasco 2010 y el cuarto en 2011, un tercero en el Tour de Polonia, un cuarto en el Critérium Dauphiné y un quinto en el Tour de Romandía. En las grandes vueltas, fue octavo en el Giro 2013 y décimo en la Vuelta a España 2012.

En su carrera ha pasado por equipos como Grupo Nicolás Mateos (2007), Saunier Duval/Scott-American Beef/Fuji-Servetto (2008-2009), Euskaltel-Euskadi (2010), Movistar Team (2011-2015), Team Sky (2016-2018) y Euskadi-Murias (2019).

Etiquetas Beñat Intxausti

