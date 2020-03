El Helvetia Anaitasuna comienza este viernes su andadura en la Final 8

06/03/2020 a las 06:00

Cuenta la mitología griega que existía una caja que no se podía abrir bajo ningún concepto, y que una mujer, Pandora, llevada por su curiosidad, lo hizo. De ella salieron todos los males y se esparcieron por el mundo. Este viernes se abre otra caja, la Mágica de Madrid, para recibir la fase final (Final 8) de la Copa del Rey de balonmano, y en ella participará el Helvetia Anaitasuna, que espera no repetir la historia de Pandora, y que, en lugar de males, de su caja salgan nuevas posibilidades para un equipo que necesita ganar en confianza. Con el objetivo de comenzar a hacerlo, el conjunto navarro se enfrenta este viernes al Liberbank Cuenca (18.30h).



Precisamente el mismo rival que en el último partido de Liga y ante el que acabó cayendo por cuatro goles de diferencia (27-23), lo que ahondó más en un mal momento de resultados: el Helvetia lleva sin ganar desde principios de diciembre (cinco partidos consecutivos). Sin embargo, esta vez el escenario es completamente diferente a aquel en el que el lateral Dutra se hizo inmune al Helvetia (marcó siete goles) hace unos días. En esta ocasión, el conjunto navarro se verá las caras con el Cuenca en la Caja Mágica de Madrid -con una capacidad para 12.500 aficionados-, que acoge la fase final de la Copa del Rey por primera vez en su historia. “Es un escenario extraordinario para todo el mundo. Allí se han jugado eventos como la Copa Davis, por lo que, para gente como nosotros, es un lujo jugar en esas instalaciones. Es un gran aliciente para nosotros como entidad y como equipo”, expresa el técnico del Helvetia, Iñaki Ániz.



El premio que hay dentro de esta caja es participar en la EHF Cup la próxima temporada. El equipo que llegue a la final tendrá plaza europea si se enfrenta al Barcelona -algo que no que no se pone en duda-. Sería la única manera del Helvetia de regresar a la EHF Cup -es 13º en Liga-, y ya conoce la manera de hacerlo: fue subcampeón en 2016. Y de hecho cuenta con el camino más fácil posible ya que solo se enfrentaría al Barcelona en una hipotética final (el vencedor del Helvetia-Cuenca se verá las caras en las semifinales al superviviente del Bidasoa-Benidorm). Sin embargo, en su primer partido tiene enfrente a un rival que tiene el subcampeonato de Copa más reciente, tras conseguirlo la pasada temporada.



Es por ello que el Cuenca, en principio, parte como favorito en este duelo, aunque el Helvetia conservará en la Caja Mágica aquello que no llegó a salir de la de Pandora. Cuenta la mitología griega que existía una caja y que Pandora la abrió, y que salieron todos los males, y que se esparcieron por el mundo. Y que todo fue fatal. Pero también cuenta que dentro de ella quedó algo bueno: la esperanza. Lo último que se pierde.

Ániz “El primer partido es el más importante y, ahora mismo, el único”



El técnico del Helvetia Anaitasuna, Iñaki Ániz, se mostró optimista con el rendimiento que puede dar su equipo a pesar de los resultados en liga, y espera que sus jugadores lo puedan reflejar en la pista de la Caja Mágica. “El equipo llega bien a la competición, independientemente de la Liga, ya que lógicamente hacemos un paréntesis esta semana. El equipo no tiene ahora la presión de ganar los dos puntos, y eso nos hará disputar y disfrutar del torneo. La idea es ir con todo y ganar, pero también de demostrarnos que tenemos un nivel más alto y que podemos competir contra todos estos equipos. En la Copa hay que ser conscientes de que era muy difícil llegar a esta fase final en la que nos encontramos, tras pasar tres eliminatorias durísimas. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a estar aquí. A partir de ahí, puede pasar de todo”, dijo.



Sin embargo, pocas sorpresas puede haber ante un rival, el Cuenca, contra el que jugaron hace menos de una semana. “Vamos a repetir rival y yo creo que es hasta bueno porque está muy fresco el otro partido, y, por lo tanto, tenemos claro qué queremos hacer. Sabemos que si ganamos dos partidos, el año que viene jugaremos Europa, pero también sabemos que tenemos que ir partido a partido y que el primero es el más importante y ahora mismo es el único”, analizó Ániz.



Pero puede haber más, y cree que su equipo “está preparado” para afrontarlos todos. “Si llegas al final, significa que has estado bien. El Barcelona puede hacer cábalas, pero el resto no: si palmas, te vas fuera. Hay que poner todas las fichas sobre la mesa en el primer partido e ir a por él”, explicó.



Precisamente al Barcelona solo podría enfrentarse en una hipotética final, lo cual agradeció el técnico navarro: “Nadie quería que le tocara el Barcelona en su parte del cuadro. Ganarles es imposible en estos partidos. Tuvimos un sorteo más benigno, pero aún así nos enfrentamos al subcampeón de la temporada pasada, y con eso digo todo: el Cuenca es un equipo en forma y que el otro día ya nos ganó de cuatro. En ese sentido, las cosas están claras”.

PARTICIPANTES

Barcelona. Máximo favorito para levantar el título. Cuenta en sus vitrinas con 23 Copas, y es un título que no pierde desde hace seis años consecutivos. En Liga es líder y no ha cedido los puntos en ningún partido.

Ademar León. Campeón de la Copa en 2002. Últimamente no para de dar noticias relacionadas con Navarra: los fichajes para la próxima temporada de Oleg Kisselev y de Leandro Semedo, actual lateral del Helveti. Es segundo en liga tras ganar 16 partidos.

Logroño La Rioja. En este equipo militan los navarros Sergey Hernández y Ernesto Goñi, y los exjugadores del Helvetia Erik Balenciaga y Gabriel Ceretta (lesionado). Lo más lejos que ha llegado en la Copa es a ser subcampeón. Es tercero en Liga.

Bidasoa Irún. Ya sabe lo que es ganar la Copa: lo hizo en dos ocasiones (1991 y 1996). Es cuarto en la Liga Asobal.

Granollers. Ganó la Copa en 1970 y 1974. Cuenta en sus filas con el exjugador del Helvetia Oswaldo Dos Santos. Es sexto en Liga.

Benidorm. Cuenta en sus filas con el exjugador del Helvetia Borja Méndez. Es el único debutante en una fase final de la Copa del Rey, y uno de los rivales directos de Anaitasuna en liga, tras haber ganado 6 partidos, empatado 2 y caído en 11 ocasiones.

HORARIOS

Viernes

1. Bidasoa-Benidorm 12h

2. Ademar-Logroño 16.15h

3. Helvetia-Cuenca 18.30h

4. Barcelona-Granollers 20.45h

Sábado

Ganador 1 vs. Ganador 3 18.30h

Ganador 2 vs. Ganador 4 20.45h

Domingo

Final 18.00 h