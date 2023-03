El emotivo homenaje a Mintxo Ibarrola, mucho más que un delegado en el Helvetia Anaitasuna

"Una de las que más nos orgullecemos es la del respeto y el amor por las personas que lo dan todo por el equipo". De esta forma, el Helvetia Anaitasuna anunciaba elque la plantilla ha brindado a su delegado. Y no es de extrañar. Fermín 'Mintxo' Ibarrola Alemán, ex internacional con España y que a sus 81 años (Pamplona, 28 de julio de 1941) sigue al pie del cañón en cada encuentro del equipo de la Liga Plenitude Asobal, es

El cariño que se ha granjeado entre todos los integrantes, actuales y en anteriores años, es palpable y queda reflejado en el vídeo con el que Helvetia Anaitasuna ha querido desvelar que 'bautizaba' el gimnasio del equipo con su nombre. Un acto en el que ha tomado parte toda la plantilla, encabezada por el técnico Quique Domínguez y los capitanes Carlos Chocarro e Ibai Meoki.

Ibarrola no sólo cumple con las funciones que le exige su cargo -siempre pendiente de la 'pega', de los balones, del agua...- sino que sobre todo -y no es un factor nada desdeñable en las rachas más complicadas- impregna cada entrenamiento o cada encuentro del buen humor que siempre atesora, destensando los momentos duros con sus chistes, bromas y verborrea, aunque también tiene carácter y lo demuestra cuando hay algo que le contraria.

"Ser delegado ha sido el colofón. Quizá ha significado para mí mucho más que todo lo que había pasado hasta ahora, a otros niveles. Me habría quedado estancado si no hubiera venido a Anaitasuna como delegado. No es lo mismo irme con los jubilados de viaje que ir con los jugadores. Eso te da mucha alegría", reconocía Ibarrola, que tiene muy claro que el ambiente que se vive en el vestuario verdiblanco tiene mucho que ver a que siga vinculado al equipo., apuntaba en una entrevista anterior. “Soy joven, no voy a dar motivos para parecer viejo” . Seguro que, con su vitalidad, lo demuestra también en el nuevo gimnasio 'Mintxo Ibarrola'.