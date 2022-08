Refuerzos con experiencia para el Beti Onak

Gurpea Beti Onak afronta esta temporada el gran reto de jugar en la División de Honor, la máxima categoría del balonmano femenino. Para ello, se ha reforzado con seis jugadoras: Natalia Montilla, Paula García Locay, María de Uriarte, Patricia Encinas, Ayelén García y Kassia César. Ayer fue la presentación de las tres primeras incorporaciones del conjunto villavés. El club tiene el objetivo de asentarse en la primera división del balonmano femenino, y por eso han fichado a tres jugadoras con experiencia en esta categoría. El equipo de Elafronta esta temporada el gran reto de jugar en la División de Honor, la máxima categoría del balonmano femenino. Para ello, se ha reforzado con seis jugadoras: Natalia Montilla, Paula García Locay, María de Uriarte, Patricia Encinas, Ayelén García y Kassia César. Ayer fue la presentación de las tres primeras incorporaciones del conjunto villavés. El club tiene el objetivo de asentarse en la primera división del balonmano femenino, y por eso han fichado a tres jugadoras con experiencia en esta categoría. El equipo de Villava es un conjunto muy joven que necesitaba ese punto de experiencia para la nueva campaña, y lo ha conseguido con las nuevas incorporaciones.

“Me siento con muchas ganas de poder ayudar con mi experiencia en división de honor, puedo dar versatilidad tanto en ataque como en defensa”, comentó Natalia Montilla, de 26 años. El técnico del Beti Onak, Miguel Etxeberria tuvo buenas palabras para la nueva extrema izquierda del equipo: “Natalia lleva muchos años en la máxima categoría. El último año sufrimos un poco en Lanzarote defendiéndola, tiene mucha calidad. Nos va a mejorar mucho y nos dará un salto de calidad que necesitamos para esta nueva temporada”.

El ascenso conseguido la pasada campaña por las jugadoras de Miguel Etxeberria conlleva un salto de calidad y la velocidad de juego es más rápida, por lo que la pretemporada de las jugadoras está siendo muy dura para conseguir el ritmo de competición para llegar a un buen nivel para el primer partido de liga. “Desde mi experiencia en la Liga Iberdrola, una liga que es muy exigente, hay que ser realista, pero también ambicioso. Lo más importante es el objetivo y esas primeras jornadas van a ser claves. Creo que podemos marcar la diferencia con nuestra preparación física respecto a nuestras rivales”, dijo Paula García Locay, de 26 años. La balonmanista de Muskiz es un refuerzo que como dijo el técnico navarro: “es muy completa y hará que el equipo sume y dará características distintas a las que tiene la primera línea”.

El ambiente del vestuario hace que la dureza de la preparación sea más amena. Además, para las nuevas jugadoras, ese “buen rollo” está haciendo que su adaptación al equipo sea muy positiva y se sientan como en casa. “Al llegar aquí te sientes parte de la familia, me siento muy arropada por mis compañeras y solo hace dos semanas que llegue”, dijo María de Uriarte. La argentina se mostró contenta de haber fichado por el Beti Onak, aunque bromeó con que“ el cambio de playa y sol a venir aquí, es un cambio rotundo”. La pivote es internacional con la selección albiceleste y en 2017 disputó el Campeonato Mundial de Balonmano Femenino.

A las tres nuevas incorporaciones les parece que es un proyecto ilusionante, en el que hay un grupo joven y con talento. “Cuando me llegó la propuesta del Beti, no lo dudé ni un segundo porque he estado viendo este proyecto desde fuera y siempre me gustó”, comentó la internacional.