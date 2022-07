El reto faraónico de Mateo Garralda

El balonmano navarro, además de una nutrida presencia en las selecciones nacionales de las distintas categorías, ha ido exportando jugadores a algunos de los grandes clubes europeos. Es el caso de Nerea Pena y Lysa Tchaptchet en el Vipers noruego, Eduardo Gurbindo al Dinamo de Bucarest rumano, Niko Mindegia en el Wisla Plock polaco, Sergey Hernández y Ander Izquierdo al Benfica luso, Iosu Goñi en el Chambery Savoie francés... Pero, además, también ha habido y hay representación de entrenadores navarros en distintos banquillos fuera de las fronteras nacionales.

Y uno de ellos han decidido afrontar una nueva apuesta, dando un importante giro a su vida, no sólo profesional, sino también personal.-el ex lateral zurdo más galardonado del balonmano foral y ex entrenador del Guadalajara, el Stiinta Dedeman Bacau rumano o la selección nacional de Puerto Rico- ha aceptado recientemente la propuesta del Zamalek SC egipcio dejando Chile tras 6 años y, de hecho,al campeón del 'país de los faraones'.