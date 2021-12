Iñaki Ániz: “Ahora, para mí, el balonmano va mucho más allá de la competición”

El pamplonés Iñaki Ániz Legarra responde a esta entrevista telefónica con la vista puesta en el mar, que alcanza a ver desde el apartamento en el que se aloja -situado en un apartahotel de 50 pisos- en Manama, capital de Baréin. Lleva ya dos semanas en el pequeño estado insular asiático , en la costa este del golfo Pérsico, como nuevo seleccionador júnior del país y no ha perdido el tiempo -y eso que los compromisos laborales y de estudios de sus jugadores le impiden entrenar también por las mañanas como le gustaría-. En sus primeros diez días tras aterrizar sumaba ya seis entrenamientos con los 25 jugadores que componen su equipo y que se irán reduciendo a 18 para afrontar a partir del 4 de enero el torneo GCC en Kuwait, su primera gran cita competitiva. Ayer, en su primer partido, empató 27-27 con Emiratos Árabes. “Buen inicio parece”, aseguró.

Salió del Helvetia Anaitasuna hace dos años con la idea de darse un respiro. Y ahora está en Baréin...

Sí. Estuve más de un año sin entrenar, formándome y, cuando volví a buscar algún equipo, en principio miré sobre todo en la Primera Femenina y en la Segunda masculina francesa. También me apetecía alguna selección, que me permitiese mejorar el inglés. Y surgió esta oportunidad de repente. Llegó en el momento oportuno.

¿A qué se refiere?

Necesitaba darme un descanso del ritmo frenético en el que te mete dirigir a un equipo de elite en una liga, con partidos cada semana. Hay que saber frenar un poco, tomar aire, para luego volver de nuevo con fuerza. Esto es distinto. Ahora mismo el balonmano para mi va mucho más allá de la competición. Y esta oportunidad me permite conocer un país y una cultura completamente diferente, mejorar el idioma, ver un balonmano distinto y sumar rendimiento en el ámbito laboral... Es una experiencia en torno al balonmano.

¿Y cuáles son los objetivos deportivos como seleccionador bareiní?

El principal es la participación del equipo en el Asiático del próximo agosto pero, antes y con un equipo que mezcla jugadores de la absoluta y júniors, afrontaremos los Juegos GCC con los otros países del Golfo: Catar, Arabia Saudí, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes. El reto es acabar lo más alto posible teniendo en cuenta que algunos países irán con equipos absolutos.

¿Y cómo es el nivel de Baréin?

Pues realmente, a nivel de balonmano, está en un nivel medio o medio-alto. Técnicamente juegan un muy buen balonmano y quizá es tácticamente es donde más puedan mejorar. Hay un proyecto bonito. Se va trabajando con la idea de buscar el billete para el Mundial júnior de Alemania en 2023.

Aceptar esta propuesta es todo un reto, ¿no?

Lógicamente cambia y supone un gran reto pero también es muy ilusionante y atractivo. Ya he estado lejos de casa, por ejemplo cuando fui seleccionador chileno. No tengo mucho problema en lanzarme y, día a día, me voy acostumbrando mejor a todo lo nuevo que conlleva. Estoy en el pleno centro de la capital y Baréin es uno de los países más abiertos de la zona, con casi un tercio de su población extranjeros. Estoy muy contento. Y, en cuanto al trabajo, tampoco cambia demasiado. Estoy en el pabellón en menos de 10 minutos en coche. Tengo un traductor al árabe que me ayuda con los chavales. Vídeos, entrenamientos físicos, táctica y acabamos con ejercicios de defensa-ataque y contragolpes o repliegues... El balonmano es muy global y varía poco, adaptándolo eso sí al perfil del equipo y a algunas características del balonmano asiático.

Llega con un contrato para 9 meses, ¿su idea es ampliarlo?

Ya veremos. Habrá que ver qué opino yo al acabar y que opinan de mi trabajo la federación de Baréin. Ojalá las dos partes acabemos satisfechas. Realmente a mi me gustaría estar con el equipo, lograr clasificarlo para el Mundial y jugar con ellos en Alemania. Pero bueno, poco a poco, hay tiempo.