Tchaptchet no irá a estos Juegos

Era un objetivo que todas querían conseguir, por el que todas habían trabajado duro en las últimas semanas y que, a buen seguro, merecían. Pero las cuentas eran claras. Y no todas no iban a poder estar en los próximos Juegos de Tokio con las Guerreras.

Así, el sueño de acudir a tierras niponas de la joven pivote navarra Lysa Tchaptchet, de 19 años y jugadora del Elche Visitelche.com, se esfumó al ser una de las tres jugadoras que no continuarán con el equipo nacional en la última fase de la preparación. La central Silvia Arderius (Rincón Fertilidad Málaga) y la lateral Ivet Musons (Elche Visitelche.com) son las otras dos jugadoras que no seguirán preparando los Juegos.

PENA, UNA DE LAS DOS CENTRALES

El seleccionador Carlos Viver ya comunicó a las jugadoras los tres descartes antes de finalizar la segunda semana de concentración que el conjunto completó el pasado domingo en El Pas de la Casa-Encamp (Andorra). Y este martes se hizo oficial, apenas unos días antes de que las 19 jugadoras que continúan en la convocatoria afronten entre Sagunto (9 al 12 de julio) y Madrid la fase final de preparación antes de viajar a Japón el 17.

Quien sí sigue en el equipo por el momento -Viver tendrá que anunciar aún tres nuevos descartes para concretar el equipo de 14 jugadoras y dos reservas que viajarán a Tokio- es la central pamplonesa Nerea Pena.

A sus 31 años, ella es uno de los pilares de esta selección, dentro y fuera de campo, y cuenta con la confianza de Viver (que incluye en su lista provisional sólo a la pamplonesa y a Alicia Fernández como centrales específicas), por lo que la jugadora -esta temporada en el Esbjerg danés y la próxima en el Vipers noruego- tiene muchas opciones de viajar a los que pueden ser sus segundos Juegos Olímpicos después de los de Río.

ARRECHEA ALARGA SU ESTRENO

También estará en este último tramo, aunque sin expectativas de ir a Tokio - “ojalá que sí, pero va un cuerpo técnico muy reducido, así que no creo”-, la fisioterapeuta baztanesa Eli Arrechea.

Habitual en las selecciones nacionales de categorías inferiores, Arrechea se estrenó con la absoluta en la concentracion de Andorra. “Ha sido una experiencia magnífica. Con mucho trabajo ya que la carga física ha sido alta y había 22 jugadoras, pero todos me han ayudado y me han hecho sentir muy bien desde el inicio. Al principio el hecho de ser la ‘absoluta’ impone, pero el ambiente de todo el grupo es muy bueno y he estado como en casa”, reconoce.

Ir ahora a Sagunto -después tiene previsto acudir a Sierra Nevada con las Guerreras Promesas (18-24 de julio) e iniciar la pretemporada con el Helvetia Anaitasuna de Asobal el 26- lo ve como “un respaldo al trabajo hecho. Estoy muy contenta. Entiendo que les ha convencido y están satisfechos con mi labor en Andorra”, indica.