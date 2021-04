Actualizada 09/04/2021 a las 22:54

El Anaitasuna ha perdido este viernes, 9 de abril, en el palacio de los deportes de Granollers (30-24). El equipo, a pesar no hacer su mejor partido, no se rindió y bregó hasta el final, pero no le sirvió para evitar su tercera derrota consecutiva.

La importancia de los puntos en juego forzó un partido de ritmo lento y pesado, con muchos errores en en el lanzamiento en ambos equipos, que propiciaron un recital de paradas de ambos porteros en el primer parcial (1-1, min 5). Guàrdia parecía ser el máximo protagonista del encuentro con 5 paradas en los primeros compases, pero Bols en la portería navarra le empezó a hacer sombra, con una actuación imponente que acreditaban los tres 7M parados.

A pesar de las intervenciones del guardameta danés, el Granollers consiguió tener una mínima ventaja en el luminoso (3-2, min 10). Con el paso de los minutos, el ritmo del partido incrementó en parte a las numerosas intervenciones de los porteros que daban pie a múltiples transiciones. Los vallesanos se sintieron cómodos en este contexto de partido y los goles de Salinas y Valera pusieron a los de Antonio Rama con su máxima ventaja (9-6, min 22), lo que obligó a Enrique Domínguez a pedir su primer tiempo muerto.

En los minutos finales del primer tiempo se vio a un Anaitasuna a remolque del dominio local y que estaba sufriendo para contener los intentos de romper el partido del Granollers, que se fue con tres goles de margen al descanso (11-8).

La segunda mitad empezó con un Anaitasuna mucho más metido en el partido, que impuso un ritmo de partido mucho más alto. El fulminante inicio navarro quedó diluido por los goles de Chema Márquez, que solamente había participado unos pocos segundos en el primer tiempo (13-11, min 34).

Del Arco, con pasado en el equipo catalán, se hizo con los mandos y se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la defensa del Granollers. Sin embargo, los goles de los extremos-Edgar y Gassama- mantenían a los de Antonio Rama en ventaja (17-15, min 10).

El Granollers, que estaba viviendo uno de sus mejores momentos en el partido, amplió la ventaja hasta los cuatro tantos-su máxima diferencia- y obligó al técnico navarro a pedir tiempo muerto. El parón no cambió la tónica del partido. Al contrario, Anaitasuna no podía frenar las transiciones del Granollers, que estiró la ventaja hasta los cinco goles (25-20, min 20).

Las múltiples exclusiones mermaron los intentos desesperados de remontada de Helvetia, que cada vez que marcaba encajaba gol a portería vacía (29-24, min 26). Los de Antonio Rama no bajaron el listón físico y se acabaron imponiendo por 30-24.

Ficha Técnica

30-Fraikin BM Granollers (11+19): Guàrdia, Marc García, Álex Márquez (1), Antonio García (6), Gassama (3), Rey y Adrià Martínez-siete inicial-; Sastre (1, ps), Gurri, Edgar (5), Lancina (3), Chema Márquez (3), Valera (1), Salinas (7) y Franco.

24-Helvetia Anaitasuna (8+16): Bols, Etxeberria (2), Bazán (2), Eduardo Fernández (2), Izquierdo (4), Del Arco (10), Chocarro (2)-siete inicial-; Cancio (ps) Gastón, Ganuza (1), Meoki, González, García (1), Fischer y Albizu.

Árbitros: Miguel Martín Soria y David Monjo. Exclusiones para Valera y Rey (2) por el Fraikin Granollers y González con tarjeta roja, Bazán (2), Chocarro y Fischer por el Helvetia Anaitasuna

Parciales: 1-1, 3-2, 5-4, 8-6, 10-8, 11-8 -descanso-; 14-11, 17-15, 21-19, 25-20, 27-23 y 30-24-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Liga Sacyr Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante cerca de 750 espectadores.