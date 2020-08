Silvia Ederra se retira

Actualizada 11/08/2020 a las 06:00

Es su primer agosto sin pretemporada desde hace casi 28 campañas, cuando con 9 años decidió ponerse a jugar a balonmano. Desde entonces Silvia Ederra Urra ha llegado a ser internacional absoluta con España, ha jugado Champions y competiciones europeas, ha ganado 13 títulos de clubes (5 ligas, 5 Supercopas y 3 Copas de la Reina) y un bronce en el Europeo júnior... Pero esa brillante carrera deportiva ha llegado ya a su punto y final.

La pivote estellesa -ex de Itxako, Mar Alicante, Castro Urdiales, Bera Bera y Sporting La Rioja- ha decidido retirarse a punto de cumplir 37 años. “Creo que era el momento oportuno para tomar esa decisión. Es difícil, claro, y más porque sí que me hubiera gustado despedirme en la pista, pero las circunstancias me han acabado por decidir”, explicaba. “La situación por el coronavirus, la incertidumbre que hay sobre las competiciones y el hecho de que el Sporting me hiciese una oferta de renovación muy a la baja han acabado por decidirme... Creo que era el momento de buscar un cambio. Valoré y decidí no me merecía le pena seguir”, reconocía.

“El confinamiento me sirvió para replantearme algunas cosas, dar prioridad a otros aspectos de mi vida, a pensar más en mi futuro laboral y en mi. El balonmano absorbe mucho y necesitaba desconectar. Y gracias a la situación, he tenido unos meses que me he centrado en los estudios y la verdad es que, aunque sé que en un tiempo me picará el gusanillo, ahoramismo no lo echo de menos”, reconocía Ederra, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, además de haber completado un master de Marketing y canales de distribución además de cursos de community manager y marketing digital. “Son estudios que requieren experiencia laboral y ahí estoy más limitada por haber estado todo este tiempo con el balonmano. por eso he decidido estudiar para tratar de sacar unas oposiciones y lograr un trabajo fijo y estable”, apunta.

A la hora de echar la mirada atrás, la pivote se muestra “muy satisfecha”. “Siempre se puede aspirar a más, pero no me puedo quejar. Creo que he podido lograr un muy buen palmarés y, quizá, la única espinita que me queda es no haber ganado una fase de ascenso con el Sporting. Ha sido mi forma de vida y estoy agradecida y encantada por todo este tiempo y las distintas experiencias que ha “vivido”en cada uno de los clubes y con las distintas personas con las que he coincidido y que, de una forma u otra, me han hecho crecer”.

Ederra se queda con “todos los momentos” vividos en sus distintos clubes. “Cada temporada ha sido diferente. El Itxako fue el club con el que crecí y en el que tuve la suerte de estar entrenada por Ambros Martín, para mí el mejor técnico del mundo, algo que pocas jugadoras pueden decir. En Alicante y el primer año en Castro jugué más minutos, tomé más responsabilidad en el juegos, de los seis años en Bera Bera me quedó con las personas que encontré y los títulos y respecto al Sporting, el ambiente más familiar, muy diferente a la División de Honor, y la lucha por objetivos distintos que hemos vivido”.

Nombre: Silvia Ederra Urra.

Nacida en: Estella, 8-IX-1983.

Posición: pivote.

Clubes: Itxako (se inició en su cantera y dio el salto a profesional en su primer equipo, de 2000 a 2007), Mar Alicante (2007-09), Castro (2009-2011), Sporting La Rioja (2011-12), Bera Bera (2012-18) y Sporting La Rioja (2018-20).

Títulos: internacional absoluta y júnior, 3ª en el Europeo júnior (Finlandia). 5 ligas ABF, 3 Copas de la Reina y 5 Supercopas.