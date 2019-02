El pase de la EHF Cup, en dos pistas

Actualizada 09/02/2019 a las 09:25

Es la última jornada de la fase de grupos y hoy la afición del Bera Bera -equipo en el que militan la portera pamplonesa Maite Zugarrondo, la pivote de Andosilla Nekane Terés y la extremo de Lerín Leire Aramendía- animará al Podravka Vegeta. El Bera Bera depende de este conjunto para pasar a cuartos de la EHF Cup, la segunda competición continental a nivel de clubes.

El Podravka es el líder del grupo y se enfrenta esta tarde (17.30h) al segundo clasificado, el Nykobing. Si le gana, el Bera Bera tendría opciones de superar en la tabla al Nykobing y pasar de ronda. “Imagino que el Podravka querrá terminar bien la fase de grupos y supongo que irá a ganar. En cambio, si gana o empata el Nykobing, éste pasaría como segundo de grupo. Si pierde, el partido decisivo está entre el Craiova y Bera Bera”, explica la navarra Maite Zugarrondo. Su compañera Leire Aramendía sigue recuperándose de su lesión de rodilla y aún no podrá participar en el choque de mañana. Nekane Terés, por su parte, tiene los minutos asegurados, al ser una de las fijas en el pivote del Bera Bera.

Así, el conjunto donostiarra mañana a las 12.30h se enfrenta en Rumanía al Craiova. “Dependemos de otros equipos pero vamos a por todas. Y más ya que al Craiova, que es el campeón de la EHF Cup del año pasado, le ganamos en la ida por once goles. Va a ser un partido súper complicado. No nos van a poner las cosas nada fáciles y más en Rumanía, donde tienen una pista muy dura, con una afición completamente entregada. Si el Nykobing pierde, el Craiova (último del grupo) también tendría opciones de pasar, aunque para ello nos tendría que superar por once goles de diferencia (se miraría el golaverage particular). Así que puede ser la tercera Guerra Mundial”, bromea Zugarrondo.

Aunque esta tarde el Nykobing se asegurara la segunda plaza, la guardameta pamplonesa remarca que el Bera Bera saldría a ganar. “Pase lo que pase vamos a ir a por todas. Vamos a ir a ganar sí o sí, ya sea sin opciones o con ellas. Supongo que nos estarán esperando en Rumanía con muchísimas ganas. Va a ser un partido muy intenso pase lo que pase. Nosotras vamos a terminar o a seguir con un buen papel en Europa, ya que esta temporada estamos haciendo las cosas súper bien, nadie esperaba que llegásemos tan lejos. En un equipo como es el nuestro, que quizá no tenga tanta experiencia en jugar competición europea, cada año vamos dando un paso más. Y si pasamos a cuartos, ganamos la EHF Cup”, sentencia Zugarrondo.

El primero para Sergey

En la EHF Cup masculina, el Logroño, en el que milita el guardameta pamplonés Sergey Hernández, recibe hoy (21.15h) al Balatonfüredi, en el primer partido del grupo A de la EHF Cup masculina, y, en teoría, el más sencillo de los que va a abordar, ya que quedó encuadrado con otras dos potencias del continente como son el Füsche Berlin alemán y el Saint Raphael francés. Además del Logroño, arrancan la fase otros dos equipos españoles: el Cuenca se enfrenta al Porto como visitante (19.00h, grupo C); mientras que el Granollers recibe mañana al Kiel (19.30h, grupo D).

Etiquetas Marta Martín

Selección DN+