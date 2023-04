Jordi Juste, entrenador del Basket Navarra: "La conexión de este año es especial, nos vemos capaces"

Ni en los mejores planes de Jordi Juste estaba el luchar por una plaza en la LEB Oro por tercer año consecutivo. El cambio de modelo de club, reflejado en fichajes jóvenes y peso de la cantera, ha dado sus frutos en forma de una conexión equipo-grada especial. Tras eliminar de forma muy ajustada al Cornellà en los octavos de final, el Basket Navarra se verá hoy las caras con un Bizkaia Zornotza que le ganó los dos partidos de liga regular y que buscará la revancha del playoff de la temporada pasada.

¿Cómo se encuentra ahora mismo Jordi Juste?

Ahora mismo, a nivel de toda la época en Pamplona y en el Basket Navarra, muy bien. Ha habido algún momento malo, como en diciembre de la temporada pasada, que no salíamos del pozo a pesar de mostrar buen juego. Ese quizás fue el peor momento en estos años. Por lo demás, no me puedo quejar. Hemos conseguido tres clasificaciones para el playoff. Avanzamos de ronda el año pasado, este también. Feliz, contento y disfrutando de mi trabajo.

¿Y el equipo?

Están con mucha ilusión. Y también con mucha concentración en el día a día. Quieren prepararse muy bien, para competir ante un rival que te exige mucho, de mucha calidad. Pero creo que lo están disfrutando. Ha habido un cambio de chip. No digo que en liga regular pasaran de todo, pero sí que una vez se consiguió la entrada en playoff hubo un punto de inflexión y de dudas. Hubo miedo, no sabíamos si íbamos a recuperar la intensidad, la manera de jugar, el deseo… Pero lo hicimos ganando ante el Talavera y el Canoe. Esas victorias nos dieron el empujón para llegar al playoff siendo lo que hemos sido todo el año.

¿Ven cerca el ascenso?

No, no -ríe-. Cuatro partidos parecen poco pero son un mundo. Ahora mismo tenemos dos por delante, contra un rival durísimo que conocemos bien. Nos acordamos del año pasado. Nosotros tenemos el recuerdo positivo y ellos el negativo. Ahora estamos con los papeles cambiados. Nos han ganado los dos partidos de liga regular y veremos si somos capaces de darle la vuelta a la tortilla y romper ese resultado. Ojalá que repitamos lo que hicimos el año pasado.

¿Qué debe pasar para ganar, al menos, la ida?

Tenemos que hacer las cosas muy bien. Y tenemos que tener un pelín de suerte, y que no la tengan ellos. Porque ellos son un equipo muy regular, en todos los sentidos. La victoria pasa por seguir un buen plan de partido, especialmente a nivel defensivo. Tenemos que ser disciplinados. Y en ataque ser nosotros mismos, valientes, rápidos y sin miedo. En la medida que ellos no nos saquen de nuestro plan, creo que podemos ir a Amorebieta estando vivos.

En los octavos la estrella fue Kristensen, ¿se atreve con un jugador que ejerza de estrella teniendo en cuenta las características de esta eliminatoria?

Es complicado mojarse porque somos un equipo en el que todos los jugadores aportan de alguna manera. No hay una estrella clara. Somos un equipo equilibrado. Ojalá la estrella sea el equipo. Si hay que decir alguien, se me ocurren los tres jugadores que tienen experiencia en esta eliminatoria: Fercho, Balas y Pau. Espero que tiren de liderazgo. Pero todo dependerá de la ambición del resto. Si Kristensen repite o si nuestros tiradores, Ander o Ezequiel, están acertados, estaremos bien.

¿Es favorito Zornotza?

Diría que sí. Al igual que nosotros asumimos el favoritismo ante Cornellà por jugar la vuelta en casa, ahora Zornotza debe asumir su condición. Han quedado mejor clasificados, por lo que jugarán la vuelta en su cancha, en la que solo han perdido tres partidos. Son favoritos pero tenemos la ambición de ganar. Y sabiendo a qué sabe pasar una eliminatoria así, no renunciaremos a hacerlo.

Ustedes también han perdido solo tres partidos en casa… Arrosadía tendrá un peso también, ¿no?

Sí, claro. Habrá un gran ambiente. Además, se repetirá lo del año pasado. Vino mucha afición de Zornotza, se llenaron las gradas, hubo mucho colorido. Pero aun así, nuestra gente se impuso y la terminamos escuchando, como cada fin de semana. Ambos equipos somos fuertes en casa, pero también fuera. Es una eliminatoria muy abierta. Y creo que se definirá al final de los 80 minutos.

¿Se hubiera imaginado estar aquí, de nuevo, en su cuarta temporada en Pamplona?

La verdad es que no. En la pandemia hubo un cambio de modelo de club, por las necesidades económicas. Todos rebajamos un poco las expectativas para resolver la situación. De traer gente de renombre, con experiencia en la LEB Oro, se pasó a traer gente joven, que busca empezar en esto. Uno no imagina estar aquí otra vez, con tanta regularidad, en tres años distintos y con equipos distintos. Es algo que el Basket Navarra no conseguía desde hace muchos años. Este año hemos tirado de lo que somos. Hemos fichado acorde a lo que buscamos y todo ha encajado bien. La afición, también. Hay una conexión diferente, especial. Todo eso nos ha ayudado a estar aquí y a creernos capaces de ascender.

¿Sería la guinda?

Sería un sueño. Ojalá llegar a esa ronda final y competir. El año pasado valoramos mucho el haber llegado hasta lo más lejos posible. No se nos podía pedir más. Ascender a la LEB Oro es el sueño de todos. Y sería un espaldarazo para el club, se abriría un nuevo camino, otra perspectiva económica y deportiva que diera tranquilidad al club. Sería muy bonito, y todos lucharemos por hacerlo posible, aunque sabiendo que es muy complicado.

Arrosadía dirá la primera palabra este sábado (20h)

