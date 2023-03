La navarra Irati Etxarri, ala-pívot del Girona: "Enfoco estos meses como un tiempo para conocerme mejor"

Diez días han pasado desde que Irati Etxarri fue operada de su rotura de ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda, algo que le alejará de las canchas durante diez meses. Mientras se dirige a su tercera sesión de rehabilitación, la ala-pívot del Spar Girona atiende a esta llamada. A pesar de encontrarse en un gran momento cuando le llegó la lesión ante el Valencia en La Fonteta, Etxarri es optimista. En una temporada maldita para su equipo, con tres roturas de cruzado, la ex del Burlada y Cantolagua ha querido volcarse con unas compañeras que siente como su familia.

Echando la vista atrás, ¿cómo fue el momento de la lesión?

Yo lo tuve claro en cuanto hice ese mal movimiento ante el Valencia. Y la gente que me conoce, también. Si ves las imágenes, puedes ver por mis gestos que en mi mente ya estaba la lesión. Quise pensar que si nunca había tenido una lesión grave, no podía saber cómo se sentía. Pero en realidad lo supe. En el mismo suelo y con las manos en la cara, mi cabeza ya estaba pensando en la recuperación. Estaba planeando lo que venía en cuestión de segundos.

¿No se sorprendió entonces al ver el resultado?

No. Me había hecho a la idea totalmente. De hecho, a mí me preocupaba que fuese algo más. Que tocase el menisco, algún cartílago... En la resonancia ya parecía que no y luego en la misma operación vieron que el resto estaba bien.

Se pierde cosas importantes, con el Girona y con la selección española, como el Eurobasket de junio.

Siempre da pena perderte estas cosas, pero no es algo que me preocupe. Si tienen que volver a llegar, llegarán. Tengo 24 años. Tal vez se hayan pospuesto y esto sea sólo una piedra en el camino. Lo veo como diez meses para trabajar en mí. Es algo que nunca he hecho. Al final, no tenemos tiempo. La competición es lo primordial y nunca he llegado a estar diez meses sin jugar a baloncesto. Ahora lo tengo que estar. Y lo enfocaré en encontrar respuestas y conocer una parte de mí que, de haber estado bien, no hubiera conocido. Quiero ver versiones de Irati que no había visto y conseguir ser mejor a la vuelta.

Veo que tiene una gran fuerza mental.

Sí, desde un inicio he estado mucho mejor, por ejemplo, que mis aitas. La gente lo ha visto como algo muy malo. Y es verdad que lo es. Pero yo me había planteado esta situación muchas veces en mi mente. De hecho, un mes antes de lesionarme le dije a mi aita que si alguna vez me pasase algo de gravedad, aprovecharía ese tiempo para trabajar en mí. Y al conocer el alcance de la lesión, él me dijo: “¿Te acuerdas de aquella conversación?” Claro que me acordaba. Las lesiones forman parte de la vida del deportista. Muy poquitos hacen su carrera sin pasar por un momento así. Yo creo que esto te hace mejor. Sobre todo, si quieres aprovecharlo.

Ha nombrado antes las muestras de apoyo. Eso comenzó en el mismo momento de la lesión en La Fonteta, con la ovación de la grada y los abrazos de sus rivales. Hábleme de este gesto.

Esto es lo más bonito del baloncesto femenino. Espero que no se pierda a pesar de que cada día seamos más grandes. Ya agradecí ese gesto a La Fonteta y al cuerpo técnico del Valencia. Se portaron muy bien. Me miraron al momento, tenían todo preparado. Demostraron ser un gran club.

¿Cómo es su día a día ahora?

No me quiero descolgar del equipo porque la situación que estamos viviendo es muy difícil. Necesitan el apoyo de todas. Aunque sea, que nos vean a las lesionadas con fuerzas de asumir esto. A las 10 voy al entrenamiento del equipo. Las lesionadas a veces les miramos, y a veces vamos al gimnasio. Y después ya voy a rehabilitación. A la tarde estoy más tranquila.

A pesar de las lesiones, el equipo es tercero y tiene por delante el ‘playoff’ y la Copa de la Reina. ¿Cómo les ve?

Está siendo surrealista. No ha sido nada fácil y seguramente haya momentos de bajón. Pero estas situaciones se dan y hay que levantarse. El miércoles hicimos una calçotada. Nos reímos, disfrutamos mucho. Eso es lo más importante y en lo que nos tenemos que apoyar. En las situaciones de adversidad, lo único que queda es unirse.

¿Mantiene la ilusión por seguir consiguiendo grandes cosas a su vuelta?

Sí, pero no estoy pensando en el futuro. Tengo mi cabeza en el presente, en hacer una buena recuperación. En estos meses la rodilla tiene que estar mimada, tiene que ser mi máxima prioridad. Porque la necesito para lo que me queda de carrera. Lo que invierta en ella durante estos meses es vital para el futuro. Ya cuando vaya viendo la recta final iré cambiando el chip y veré otras prioridades.