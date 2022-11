Pamplona les vuelve a unir

Vinieron a Pamplona en busca de minutos y un protagonismo del que no gozaban en sus equipos. Llegaron a dos clubes de LEB Plata y LF Challenge, categorías inferiores a LEB Oro y LF Endesa, donde jugaban la pasada campaña, pero tienen la intención de demostrar que pueden volver a subir. Y, de momento, lo están haciendo. Son Raúl Lobaco y Zoe Hernández, dos zaragozanos que, con sus 87 y 92 puntos, están siendo las estrellas ofensivas del ENERparking Basket Navarra y el Osés Construcción Ardoi.

“Nos conocemos de hace muchos años. Hemos coincidido en muchos campeonatos de selecciones, torneos con Aragón…”, decía la base del Osés, ex del Casademont Zaragoza, de un Lobaco que debutó en Liga Endesa con dicho equipo, antes de salir cedido al Pardinyes Lleida en agosto de 2019 para seguir formándose.

Con el mismo objetivo, ambos llegaron tres veranos después a la capital navarra. “Soy muy joven todavía, necesito jugar. En el Casademont consideraban que no iba a tener los minutos necesarios para mi formación, y yo también creía que necesitaba salir”, admite Zoe Hernández, que a sus 21 años cuenta con un largo recorrido en la máxima categoría del baloncesto español.

Aún así, es consciente de que un paso atrás, en ocasiones, es bueno. “De momento, creo que he acertado viniendo al Ardoi”, confiesa. En verano, la aragonesa recibió la llamada de Juantxo Ferreira, técnico del conjunto zizurtarra. Le transmitió “confianza”. Y fue lo que le hizo decantarse por fichar. Poco más de dos meses le han bastado a Hernández para darse cuenta de que no se va a arrepentir. “Es un club muy familiar, además el juego del equipo me va muy bien”, indica antes de admitir que necesitaba ese descenso de categoría para poder desplegar su juego.

Una media de más de 13 puntos y 28 minutos por partido son la prueba de que se le están dando “responsabilidades”. “Es muy diferente jugar en un equipo en el que vas a disponer de 10 minutos, sabiendo que si no lo haces bien te van a sacar de la cancha”, comenta Zoe, haciendo hincapié en esa “presión” típica de LF Endesa, donde hay que ganar “sí o sí”. En siete jornadas de LF Challenge, ha podido apreciar el gran salto que hay de una categoría a otra. “Al final, una jugadora juega mucho mejor cuando juega tranquila. Aquí tengo confianza porque hay margen de error”, recalca.

SIN FASE DE ADAPTACIÓN

Raúl Lobaco y Zoe Hernández parecen haberse saltado ese proceso en el que a los deportistas les cuesta arrancar tras cambiar de aires. “Jugadoras como ella no necesitan ese tiempo. Viene de hacerlo muy bien en una categoría más, tiene mucho talento”, halaga Lobaco a su compañera y amiga.

El escolta aragonés llegó este pasado verano al ENERparking Basket Navarra como una incorporación de gran nivel. Por su pasado en un club de ACB y porque venía de un último año en LEB Oro. Precisamente el escaso protagonismo en el Unicaja Banco Oviedo, donde apenas disputó una media de 8 minutos por partido, fue lo que le motivó a hacer las maletas rumbo a Pamplona.

“Tanto el equipo que tenemos como el cuerpo técnico, hacen que sea un lugar muy bueno para mi evolución”, admite un Lobaco que ya sabe lo que es la LEB Plata después de las cesiones al Pardinyes Lleida y Clínica Ponferrada. Allí firmó grandes números, de jugador importante pero, aún así lejos de los que está consiguiendo en el equipo de Jordi Juste.

17 puntos y 29 minutos es la media que acostumbra a acumular cada partido que se pone la camiseta del Basket Navarra. Unos datos que están lanzando a los de Arrosadía a los puestos altos de la tabla tras conseguir tres victorias seguidas. “Vamos a dar guerra. De momento estamos haciendo muy buena temporada”, confirma. Aunque con los pies en el suelo, Lobaco no oculta su intención de volver en un futuro a LEB Oro, “porque a todos los jugadores nos gusta jugar lo más arriba posible”. Eso sí: “ojalá sea de la mano del Basket Navarra”.

LA CIUDAD

En la cancha, no hay duda de que se han adaptado. A Pamplona, también. “Me ha sorprendido mucho, y la gente es muy amable”, dice Lobaco. “Estoy muy contenta aquí, por el ambiente y porque está cerca de casa para tema de estudios”, dice Hernández. Son dos zaragozanos que se han reencontrado en tierras navarras para encabezar a sus equipos.