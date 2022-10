Amaia Díez, jugadora del Osés Construcción Ardoi: “Quería probarme en el Ardoi y ver si tengo el nivel”

Cuatro intensos años en Nebraska cursando Biología le han valido a la navarra Amaia Díez (22 años) para conocer el mundo del baloncesto universitario en Estados Unidos. Campos de maíz mirase a donde mirase, 30 grados bajo cero en invierno, y una universidad pequeña sin demasiado nivel no impiden que recomiende la experiencia a todo el mundo. Una aventura que ha puesto su fin con el fichaje por el renovado Osés Construcción Ardoi este pasado verano. Un salto de calidad en la trayectoria de la canterana del Mutilbasket, que llega al conjunto de Zizur con ganas de demostrar en la segunda división del baloncesto femenino español lo que ha aprendido durante este tiempo.

¿Cómo han sido esos cuatro años en Estados Unidos?

Yo fui a la Universidad de York, en Nebraska, para hacer Biología, y también algunas asignaturas de Fisioterapia. Tenía una beca académica y deportiva. Han sido cuatro años de baloncesto increíbles, es un mundo totalmente diferente al que puede haber aquí. Estoy muy contenta de haber podido vivir esa experiencia, lo recomiendo a todo el mundo. También porque hay que salir de casa (ríe).

¿El nivel de la categoría era alto?

No mucho, la verdad. Hay que tener en cuenta que era una universidad muy pequeña, religiosa. Estábamos en mitad de la nada, solo había campos de maíz alrededor. Y en invierno había días que llegábamos a 30 grados bajo cero. A mitad de la carrera me podría haber cambiado a algún equipo de mayor nivel, pero la verdad que no me importaba. Me quedé por el ambiente, teníamos un gran grupo.

¿Le llamó algún equipo?

No, pero lo podría haber buscado. Allí es muy fácil transferirse. Pero, al estar haciendo una carrera, era un poco lío el tema de los créditos, convalidar asignaturas... Prefería no moverme porque no era una necesidad, era más un capricho.

¿No se planteó quedarse más tiempo?

Bueno, la verdad es que también tenía ganas de volver. Podría haberme quedado a hacer un máster o algo así, pero para mí era como que esa experiencia ya tenía que finalizar. Necesitaba pasar adelante, hacer otras cosas, y decidí volverme.

¿Su fichaje por el Osés estaba cerrado antes de volver?

No, no. Yo me volví a Pamplona sin saber qué iba a estudiar, trabajar, ni dónde iba a jugar. En verano me ofrecieron hacer la pretemporada a modo de prueba, y después me dijeron de hacerme ficha. Obviamente dije que sí.

¿Y el Mutilbasket? ¿Dónde se formó? ¿No le tentaron ahora que han ascendido a Liga Femenina 2?

Sí. Es verdad que estuve hablando con ellos. Pero al final el Ardoi es una categoría más, tenía que darle una oportunidad a eso. Y yo quería probarme y ver si tengo el nivel.

¿Qué tal se ha visto en los dos partidos que han disputado en Liga Femenina Challenge?

Por ahora va bien la cosa, pero poco a poco. Estoy jugando de 3 o 4, más de 3. Me tengo que adaptar, al final es la segunda división de España. Lo de Estados Unidos está ‘guay’ por el ambiente universitario, los viajes que hacíamos... Pero el nivel no tiene nada que ver. Espero hacerme un hueco en el equipo y que me necesiten.

¿Y al equipo?

Creo que tenemos un gran grupo, vamos a competir bien, seguro. Somos muchas nuevas, Juantxo - el entrenador-, también. Hay que adaptarse y eso cuesta un tiempo, pero creo que vamos por el buen camino. Además, tenemos muy buen ambiente, ya hemoshecho piña.

¿Cuál es el objetivo?

Lo primero conseguir mantenernos y, a partir de ahí, se puede mirar arriba y ver si podríamos entrar en playoff.

El año pasado ya lo hicieron sus compañeras. Con nuevos fichajes, ¿se puede volver a conseguir?

Sí, podría ser. Sería muy bonito la verdad.

DNI

​

​Nombre Amaia Díez Pastor



Fecha de nacimiento 23/03/2000 - Pamplona



Estatura 1,75 metros



Posición Alero



Trayectoria

Mutilbasket (2010-2018) York University (2018-2022) Osés Construcción Ardoi (actualidad)

El Ardoi visita al Vega Lagunera en Tenerife (21 horas)