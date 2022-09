La magia del Osés

A falta de tres segundos, con el público y los nervios a flor de piel, el Osés Construcción Ardoi selló su primera victoria de la temporada. Nadie quiso perderse el debut del equipo femenino en la élite. Allí estuvieron antiguas jugadoras como Irantxu, Gastaminza o Faussurier, compañeros de profesión como Lacunza, Balastegui o Treviño, y muchos aficionados y amigos.

Todos se unieron a ver como el Picket Claret acababa cediendo (64-61) a un equipo que ha cambiado, sí, pero mantiene dos aspectos muy importantes: la picardía y la fuerza. Ambos equipos empezaron intercambiándose canastas y ahí ya destacaba Zoe Hernández, base del Osés y MVP del partido.

Los rebotes eran del nuevo equipo de Juantxo Ferreira, se recalcaba el porqué Diana Cabrera continúa año tras año. El Osés lo estaba haciendo bien, aunque el Claret fue acortando distancias. Sabela, con su triple, parecía cerrar el primer tiempo, pero Villamor contestaba con otro y dejaba a las suyas una por encima (18-19).

El segundo cuarto vio regresar a la cancha a Paula Marcos y Alazne Vicente, como siempre, claves. Anna Prim se encargó de inaugurar el tiempo, pero su debut la tenía nerviosa, igual que a Blanco, que le costó estar cómoda. Los nervios se notaron, incluso en la experimentada Claudia Calvelo, clave en la defensa gracias a su altura. Fue el cuarto más igualado en cuanto a robos, canastones e intensidad. El Claret estaba más acertado, Vente y García les conducían a la perfección ante un Osés flojo en rebote. No podían con la altura amarilla y la fuerza de Combs, tuvo que salir Cabrera a calmar su intensidad. Fue la pívot del equipo de Zizur la que junto a la gran capitana, Itziar Arregui, adelantó a las suyas (35-34).

El paso por los banquillos le vino como anillo al dedo al equipo de Ferreira. El tercer cuarto no fue el mejor en cuanto a anotación, los balones no entraban en esa canasta, en cambio en la del Claret sí. Se pusieron por delante gracias al acierto de García y a la presión que habían impuesto al Osés debajo de canasta. Se les escapó por cuatro puntos el Claret, le habían sacado partido a su altura y Combs había vuelto a hacer de las suyas (47-50).

Sin embargo, cuando parecía que el Osés había flaqueado, volvieron a demostrar su fuerza. Los últimos diez minutos acabaron siendo treinta. Ferreira sacó a su quinteto estrella y con él acortó distancias (55-57), pero el Claret se puso serio y consiguió agotar tres posesione seguidas al Osés. No pintaba bien, pero acostumbrados al juego azulón, lo mejor estaba por venir. Blanco metió el triple que necesitaba el Osés para revivir (60-61), cometieron un par de fallos más, pero Zoe se volvió una estrella. Sacó los balones debajo de canasta para que Arregui condujera y ella misma forzaba las faltas. Sumó dos (62-61), después falló uno de los tiros libres (63-61) y para poner el broche final encajó la última (64-61), antes de que Itzi, por la presión de los últimos cinco segundos, cometiese una falta que el Claret, a falta de tres, no supo aprovechar. Sacaron las amarillas de nuevo, pero la presión azulona les pasó factura.

Ferreira: "No he dudado, confiaba en ellas y han sacado carácter"

“Una importante victoria. Había ansiedad y esta se ha transformado en nervios, pero la verdad es que las chicas han estado muy bien, erráticas pero bien. Es el primer partido, el debut, con un equipo nuevo, entrenador nuevo, yo también me tengo que amoldar a ellas, formar la rotación, pero me he sentido muy cómodo”, confesaba ayer el entrenador Juantxo Ferreira tras lograr su primera victoria con el Osés Construcción Ardoi.

La altura del Picket ha sido determinante. “Definitivamente nos han castigado el poste bajo y nos ha costado mucho entrar en la rotación. Nos han dejado libre la esquina de donde nosotros atrapamos y hemos podido solucionar ese tema en la segunda parte. De todas formas, ellas también han hecho un partido muy serio y hay que felicitarle al Claret”, añadía. “Nosotros bien, algo desordenadas, pero bien, había que sacar el partido adelante. Me voy con que el equipo ha sacado carácter, hemos estado abajo todo el partido, ellas han dominado, y la verdad es que la victoria ha sido más por impulsos individuales, pero lo hemos hecho. En los últimos minutos confiaba en ellas porque estas chicas son muy buenas, somos jóvenes y pequeñas, pero buenas y sabía que tarde o temprano la íbamos a meter. Tenemos un equipo picante”, finalizaba contento.

Osés Construcción Ardoi 64. Cabrera (7), Calvelo (6), Arregui (6), Hernández (17) y Pouye (11) -quinteto incial-; Zabalza, Vicente, Prim (3), García (4), Díez, Marcos y Blanco (10).

Picket Claret 61. Rabassa (3), Combs (5), Argente (1), Bleda (4) y Vente (14) -quinteto inicial-; Martínez (3), García (10), Villamor (5), Peces, Molnar (4), Dits y Urbaniak-Dornstaude (12).

Parciales. 18-19, 17-15, 12-16 y 17-11.

Árbitros. Jesús Marín Abad y Alexis Fuentes Magarzo.

Incidencias. Primera jornada de la Liga Femenina Challenge disputada en el Municipal de Zizur.