Itziar Arregui: “Esta es mi casa y creo que aún tengo capacidad para jugar a este nivel”

Los años pasan, pero lo que no cambia es la capitanía del Osés Construcción Ardoi. Cada entrenador que llega sueña con tener a Itziar Arregui en sus filas y ella, con una ilusión tremenda, todavía quiere seguir metiendo canastas en el club de su vida.

Un nuevo año, otra temporada más, pero el mismo lugar de siempre.

No fallo. Esta es mi undécima temporada y sigo porque creo que aún tengo capacidad para estar jugando a este nivel. Me siento bien físicamente y tengo ganas. Estos años han sido súper buenos y eso también ayuda a seguir. Igual si hubiéramos tenido años en los que estábamos peleando por no descender las ganas no hubieran sido las mismas, pero teniendo los añazos que hemos tenido... Siempre hemos luchado por estar arriba, por el ascenso, por entrar en playoff.

¿La ilusión sigue ahí?

Sí, aunque no te voy a engañar, no es la misma, pero sí sigue estando ahí. Si no siguiera, si lo hiciera por rutina o porque es lo que toca, yo creo que no lo haría. Si no lo disfrutara o si no me gustara ir a entrenar, no podría seguir. Claro que hay días mejores que otros. Algunos cuesta, como por ejemplo ir un lunes de noviembre a las nueve de la noche a entrenar, esos días te planteas que en casa estas mejor, pero tiran las ganas. Todavía no ha llegado el día en el que la ilusión desaparezca.

¿Qué tiene el Osés Construcción Ardoi para que la capitana siempre siga al pie del cañón?

Es un club que intenta hacer las cosas bien, que nos cuida mucho en el día a día, en los viajes, en los servicios que nos ofrece, como la fisioterapia. Siempre están ahí, a nuestro servicio, y es mi casa. Llevo once años y conozco a todo el mundo. Cada día me encuentro con las mismas personas, con entrenadores de hace años o compañeras que han jugado contigo y al final es que yo siento que es mi sitio, es el club en el que más tiempo he estado en mi vida.

¿Influyó en su decisión su nuevo entrenador, Juantxo Ferreira?

Sí. Desde el primer momento Juantxo me dijo que contaba conmigo, que quería que siguiera siendo la capitana del Osés y la referencia en cuanto a que llevo muchos años y a que la gente me conoce. Desde el principio se puso en contacto conmigo.

¿Le conocía?

Yo sabía quién era, Juantxo entrenaba al Megacalzado Ardoi de Liga EBA la temporada pasada, pero personalmente no le conocía. Él vino a entrenarnos algunas mañanas este año porque Jotas trabajaba, pero yo por las mañanas no podía ir a entrenar. No tenía más referencias de él, solo de verlo con el EBA.

¿Y cómo ha vivido su llegada? ¿Hay diferencias?

Sí, al final él tiene su manera de jugar y de entender el baloncesto, pero la verdad todo va bien. Estamos teniendo sesiones bastante buenas y positivas y creo que estamos creando un estilo de juego atractivo. Esto está empezando a tomar forma. Él tiene mucha ilusión, de crear y formar este proyecto, y de momento está yendo muy bien.

Acaban de comenzar con los partidos amistosos de pretemporada, pero ¿cómo ve el equipo? ¿Las nuevas incorporaciones?

Al principio, cuando empezamos, yo pensaba en cómo iba a ser el equipo. Conocía nombres, pero no sabía cómo jugaban o se resolvían en el día a día, pero estoy contenta. Tenemos mucha mezcla de juventud y veteranía, las pequeñas son muy pequeñas y las mayores somos muy mayores, pero considero que es una combinación que nos va bien. Son tías que trabajan un montón, que están haciendo todo lo posible para integrarse en el equipo y para crear un estilo de juego. Tenemos un equipo bastante competitivo que puede dar muchas alegrías, vamos a seguir siendo el equipo guerrero e incómodo contra el que los rivales no quieren enfrentarse.

¿Y cómo ve esta temporada?

Este año los equipos se han reforzado y creo que el nivel, si el de año pasado ya era alto, este me lo parece más. Van a ser partidos en los que cualquiera puede llevarse el triunfo, da igual el campo. Igual sí hay un par de favoritos, Zamora o Ferrol que acaba de descender, pero creo que vamos a ser todas las plantillas bastante competitivas. Vamos a poder ganar o perder contra cualquiera. A priori lo veo así, bastante igualada, aunque igual luego llegamos y decimos hombre, nos han puesto en nuestro lugar, o al revés. Hay incertidumbre, pero creo que va a ser competitiva y la esperanza está ahí siempre.

¿Qué objetivos tiene?

El primero de todos es la salvación, ese perdura todos los años, no cambia. Creo que tenemos un equipo competitivo y podemos hacer las cosas bien, quiero llegar a ese playoff. Una vez que llegas ahí, te mides a los ocho mejores equipos de la liga y ya vimos el año pasado contra Granada que no es cuestión de suerte. Ojalá podamos pasarlo, tengo la ilusión de poder llegar y tenemos equipo para hacerlo.

¿Tiene un buen recuerdo de la pasada campaña?

Sí, aunque al principio no fue fácil. Nos tocó un calendario complicado porque fueron dos partidos buenos, pero luego nos enfrentamos a los seis primeros equipos de la liga. La sensación que tenía era de incertidumbre, estábamos haciendo las cosas bien, pero no salían. En general tengo buenos recuerdos, creo que hicimos súper buena temporada. Se notó cuando nos metimos en playoff y se quedaron fuera equipos muy buenos. Nosotras fuimos poco a poco, trabajando mucho, y conseguimos entrar. El último partido se quedó un poco triste porque se perdió abultadamente, pero a nivel general la temporada fue muy buena. Éramos un bloque, llevábamos muchos años juntas y a pesar del bache sabíamos que podíamos superarlo. Íbamos a entrenar con ese objetivo y crecimos mucho.