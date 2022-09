ENERparking Basket Navarra arranca este miércoles su primer partido de pretemporada

Vuelve el ENERparking Basket Navarra, vuelve el equipo masculino navarro en la élite.

La escuadra de Jordi Justi, tras tres semanas de entrenamientos y puesta a punto, tiene este miércoles su primera prueba de fuego.

Disputará su primer partido amistoso de pretemporada ante el Alfindén CB, equipo de Liga EBA que la temporada pasada alcanzó las eliminatorias de ascenso a LEB Plata quedándose a las puertas de la Fase Final. Lo hará a partir de las 20 horas en La Puebla de Alfindén.

Este será el primer partido que completará el equipo antes de arrancar la campaña 2022/2023 el 7 de octubre en Burgos. ENERparking Basket Navarra volverá a competir este año en LEB Plata, tercera categoría nacional.

El segundo encuentro de pretemporada se disputará el sábado, 17 de septiembre, frente a Guuk Gipuzkoa Basket Club (LEB Oro) en Noáin (18h).

Estella acogerá el tercer partido de sera el viernes 23 de septiembre frente a Logrobasket Club de Liga EBA (19:30h).

De nuevo, ENERparking Basket Navarra se volverá a desplazar el día siguiente, 24 de septiembre, a Estella para enfrentarse a Reina Yogur Clavijo (18:30h)

Para finalizar, ENERparking Basket Navarra regresará a casa. Arrosadía será el polideportivo que acogerá el último encuentro antes del arranque. Se medirán al Melilla Sport Capital Enrique Soler (20h).

Pretemporada ENERparking Basket Navarra



ENERparking Basket Navarra vs. ALFINDÉN CLUB BALONCESTO (Liga EBA): miércoles 14 de septiembre (20:00 horas) en La Puebla de Alfindén.



ENERparking Basket Navarra vs. GUUK GIPUZKOA BASKET CLUB (LEB ORO): sábado 17 de septiembre (18.00 horas) en Noáin.



ENERparking Basket Navarra vs. LOGROBASKET CLUB (Liga EBA): viernes 23 de septiembre (19:30 horas) en Estella.



ENERparking Basket Navarra vs. REINA YOGUR CLAVIJO CB (LEB Plata): sábado 24 de septiembre (18.30 horas) en Estella.



ENERparking Basket Navarra vs. MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER (LEB Plata): sábado 1 de octubre (20.00 horas) en Arrosadía.