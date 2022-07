Una semana con los mejores

El baloncesto ha cobrado fuerza esta semana en Larraona, la sede de Play Your Best, el campamento de María Asurmendi, la jugadora del Araski de Vitoria de la Liga Femenina Endesa. La navarra tenía en mente esa idea desde hace mucho tiempo y el lunes vio como se hacía realidad. Ha acogido a jugadores de distintas edades y les ha enseñado todo lo que ha aprendido durante estos años y encima les ha acercado a sus ídolos. “Ha sido intenso y muy emocionante, una semana muy productiva y positiva, donde hemos trabajado mucho y donde los jugadores han aprendido. Todos los días hemos tenido un jugador o jugadora referente. El lunes hicimos tiro con Naiara Díez, el martes practicaron el bote conmigo, el miércoles vino Laura Quevedo para trabajar juego sin balón y finalizaciones, el jueves vinieron Ricardo Úriz y Anne Senosiain para trabajar el pase, además de que nos visitó Beatriz Zudaire, y el viernes venía Irati Etxarri, que por causas externas al final no pudo, pero nos mandó un vídeo y jugamos el poste bajo y trabajo de cara”, dice Asurmendi.

Lo más complicado de esta semana ha sido el arranque. “Hay que conocer a los chavales, todo era nuevo para todos, pero la clave ha sido el grupo de trabajo que hemos formado. Tenemos un equipo espectacular con Ricardo, Ane, Oihane... Los jugadores empezaban con una sesión de preparación física, donde queríamos que conocieran hábitos de entrenamiento y su propio cuerpo, después ya eran sesiones de baloncesto. Desde el día uno los jugadores han entrado en dinámica, a pesar de las edades. Por suerte, aunque el abanico era amplio, ha tenido más aceptación en cadete infantil y júnior, aunque sí hemos tenido un grupo de jugadores más pequeños. La edad no nos importaba tanto, lo importante era que el ratio entrenador-jugador fuera de no más de 7 jugadores, así que los grupos han quedado homogéneos, la atención ha sido muy específica”, cuenta.

Jesús Caso

Los participantes estaban entusiasmados. “Ellos me dicen que están felices, espero que no me mientan, les veo bien. Les han encantado las actividades que hemos hecho, las visitas, los entrenamientos, las competiciones... Hemos mezclado el entrenamiento, la mejora, con el aspecto lúdico y la sensación que tengo es muy buena. Siempre hay puntos de mejora, pero me he sorprendido con la calidad de la cantera navarra. A las chicas las sigo más porque me gusta ver las categorías que entreno, pero en general ha sido un placer conocerlos a todos”, dice.

UN OBJETIVO: TRANSMITIR

La idea, desde el principio, era hacer un campus diferente. Asurmendi tenía claro que quería transmitir, junto a todos sus invitados y amigos de profesión, todo lo que el baloncesto le ha dado durante estos años. “Quería decirles lo que a mi me hubiera gustado que me dijeran en su día, enseñarles cosas que pudieran usar en sus equipos. Lo importante eran los y las jugadoras navarras, acercarles, enseñarles y que estuvieran felices. Les hicimos equipaciones y el rato del almuerzo ha sido genial, hemos hablado mucho”.

La siguiente edición ya está en la mente de María. “Durante las próximas semanas le daré vueltas a todo lo que hemos vivido, pero Play Your Best no nació para ser una idea esporádica. El verano da opción a más porque yo, que aún juego a baloncesto y tengo mi carrera, tengo más tiempo, pero pienso que en agosto podemos hacer entrenamientos y si al final no se puede, Navidad y Semana Santa están a la vuelta de la esquina”, añade María Asurmendi, que volverá a ilusionar al baloncesto navarro jugando otra temporada más en Liga Endesa.