Anne Senosiáin: “Había rivales que parecían imparables”

La Federación Española de Baloncesto anunciaba en mayo del año pasado el fichaje de Anne Senosiáin por el CB Clarinos Ciudad de La Laguna (Tenerife), un equipo que militaba la Liga Femenina Endesa, máxima categoría nacional. Era la primera experiencia de la base navarra en una competición de tal calibre, y no ha defraudado. Senosián está feliz por todo lo que ha crecido en estos diez meses, a pesar de no haber podido evitar el descenso.

¿Qué le ha parecido el nivel de la liga más deseada?

Muy alto. He alucinado. He jugado contra las mejores jugadoras del mundo, en España tenemos a chicas muy buenas, pero también he salido a Europa y ha sido algo que me ha encantado. He sido consciente de cómo se juega al baloncesto en otros países y ha sido emocionante, sobre todo ver cómo se quiere este deporte. Ha sido un acierto dar el salto. No me arrepiento de nada, la diferencia de una categoría a otra es muy grande, cambia el juego, el entendimiento, la rapidez, el físico y el nivel mental. Las jugadoras son muy fuertes, pero reafirmo que era el momento de dar este paso. Ha sido un año satisfactorio individualmente, he aprendido muchas cosas, aunque ha sido muy duro. El equipo ha sufrido muchos cambios, hemos tenido que estar en constante adaptación, pero la experiencia ha sido agradable por la gente que he tenido al lado.

¿Ha cumplido sus expectativas?

Sí, sin duda. La liga me la imaginaba así, la seguía desde pequeña porque me encanta el baloncesto y porque aprendes mucho, pero aquí he sido más consciente de ese nivel. Lo que más me ha impactado es el físico, había rivales que me parecían imparables.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos diez meses?

Algunas jugadoras. Las había visto por la tele, pero nunca me imaginaría jugando con o contra ellas. Como soy base me fijo mucho en jugadoras de esta posición y ha sido impresionante verme jugando contra Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Laia Palau o Cristina Ubiña. Las veía cada verano en la tele, son mis referentes, y tenerlas en frente ha sido una experiencia increíble.

¿Qué ha sido lo más complicado?

Dirigir y llevar el ritmo de juego. Yo tengo que guiar a mis compañeras, es mi trabajo porque soy base, pero al principio estaba más cortada. No me salía decirle al fichaje americano o a la jugadora estrella lo que tenía que hacer. También ha sido difícil la presión que hemos tenido. Hemos estado todo el año con la soga en el cuello y al final hemos descendido, ha sido duro. Yo nunca había estado abajo en la tabla y sinceramente es más agónico que estar arriba. Vives todo de manera más intensa, pero esa experiencia también te ayuda, te conoces a ti misma en esos momentos vulnerables y aprendes a gestionar la presión, el miedo...

Hábleme de sus entrenamientos.

Hay un punto más de profesionalidad. Yo había estado en Liga Femenina Challenge y la rutina, la dieta, la tenía, pero he notado mucho cambio porque ahora entrenamos en el gimnasio. Antes trabajábamos más el físico en pista, pero ahora metemos mucho trabajo con peso y noto que me ha cambiado el cuerpo.

¿Qué momento tiene grabado en la memoria?

Un partido que disputamos en Francia por la Eurocup. Nunca había vivido algo así, tampoco había salido de España para jugar a baloncesto, pero ahí descubrí a más jugadoras y también las oportunidades que hay fuera. He aprendido mucho, sobre todo de mis compañeras, me han dado muchos consejos.

EN CIFRAS

Anne ha encestado 49 puntos en los 25 partidos que ha jugado

¿Quién ha sido su apoyo allí?

María Pina. Hemos hecho muchos planes juntas, pero realmente todas. Monti, Gaby, Cris, las chicas del nacional... Lo que de verdad queda de estas experiencias son las personas. Creo que el grupo humano que hemos hecho fuera de pista es súper chulo, se ha notado en la complicidad en la cancha.

¿Cómo afronta el verano?

Con ganas. Cuando acabé decidí que iba a desconectar durante tres semanas en casa, pero me encanta hacer deporte y no he parado al 100%. Ahora sí he vuelto a jugar a baloncesto y durante estos tres meses mejoraré algunos aspectos donde me he visto más verde en la liga. Este año estoy trabajando con un amigo del pueblo y con Raquel Álvarez, la segunda entrenadora del Clarinos. Estoy contenta.