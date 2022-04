Osés Construcción Ardoi: diez dorsales y una ilusión

Esta vez no era como siempre. Era algo único. Una experiencia que habían vivido, pero no en una categoría de tal calibre. Este año se estrenaban en una competición que había nacido con ellas y otros quince equipos. Hace tres semanas el Osés Contrucción Ardoi se clasificó para disputar los playoff de acceso a la máxima categoría del baloncesto español femenino y este sábado, en su partido de vuelta, confían en seguir rompiendo barreras. Les toca luchar en Granada y ante un equipo que más que duro, es peleón. El Manuela Fundación Raca es un rival al que todavía no han vencido este año, pero hoy, a partir de las 19h, intentarán conquistar el Palacio de los Deportes, al que llegan con solo cuatro puntos de desventaja.

1. Sabela García: "Vamos a por todas en Granada"

La jugadora gallega, que lleva dos temporadas en el Osés Construcción Ardoi, confía en la remontada. “Lo veo complicado, no puedo mentir, pero tenemos ganas y sé que vamos a por todas. Nunca nos hemos rendido y lo lucharemos en Granada”.

2. Andrea Vázquez: "Podemos dar la sorpresa"

La pívot del Osés afronta con esperanzas el partido de vuelta. “Ellas son las que tienen más presión, se han movido mucho para que vaya gente, pero nosotras llevamos tiempo soñando con esto. Queda mucho, pero el ascenso sería el premio más grande”.

3. Marcy De Sousa: "Hemos trabajado para esto"

La portugalesa entró en el quinteto ideal de la jornada tras marcar 11 puntos ante el Manuela. “En casa son imparables, pero hemos trabajado para esto. Se notó en Zizur y podemos hacerles daño. La distancia es pequeña dentro de lo que cabe”.

4. Ivana Ujevic: "Juntas hemos superado todo"

Ujevic afronta con ambición el partido ante el Manuela Fundación Raca por ser el primer playoff de su carrera. “Cuando perdimos tres partidos seguidos pensé que ya no teníamos posibilidades, pero juntas hemos superado todo. Jugar las semis sería increíble”.

5. Josephine De Barros: “Ganarles es mi reto”

La ala-pívot del Osés Construcción Ardoi ha sido una de las jugadoras más clave en los últimos partidos con sus tantos. “Ganar supondría una alegría enorme porque es un equipo al que todavía no hemos podido derrotar. Supondría mucho para nosotras, es un reto”.

6. Itziar Arregui: “Llegar aquí no es casualidad”

La capitana cree que hay posibilidades. “Si arreglamos un par de errores podemos hacerlo, hemos hecho una buena temporada, llegar aquí no es casualidad, es el esfuerzo de muchos años. Hay que jugar en armonía porque estamos capacitadas”.

7. Inés Santibáñez: “Mi primer año aquí está siendo brutal”

La más joven del equipo lo afronta con ilusión. “El Manuela ha hecho una buena temporada, pero nosotras también. Hemos tenido lesiones y bajas y por eso creo que nos merecemos luchar, hemos creado una familia. Mi primer año aquí está siendo increíble”.

8. Diana Cabrera: “Es duro, pero no imposible”

La jugadora argentina fue la máxima reboteadora en el partido de ida. “Les tengo ganas, creo que Rodríguez siempre me pone las cosas difíciles debajo de canasta, aunque también tengo pique con las argentinas. Yo sueño con ganar, aunque el objetivo ya está logrado”.

9. Ana Faussurier: “Cinco puntos no son nada”

Faussurier, con once puntos a sus espaldas en el partido anterior, cree que deben mantener el mismo rimo de la temporada. “Tenemos que ganar de cinco y eso no es nada, hay ganas y nos veo fuertes. Sería la recompensa, lo hemos hecho bien”.

10. Irantzu Etxeberria: “El partido podemos llevárnoslo”

La navarra no tiene dudas, afronta el encuentro motivada. “Vamos a ser nosotras, guerras, un Osés que no pierde su esencia, y saldremos a pelear cada minuto del partido porque podemos llevarnoslo”.

Jotas Unzué: “Creo que va a ser más mental que otra cosa”

El técnico del Osés Construcción Ardoi. Jotas Unzué, tiene en cuenta la igualdad con el rival. “Creo que tenemos menos opciones que ellas, pero tenemos. No podemos dejarnos llevar por el ambiente que se va a crear allí. Se han movido muy bien como club y tenemos que emepzar centradas y aprovechar que eso les puede generar nervios. Se ha demostrado que somos parejos, que no hay mucha diferencia, pero creo que mañana va a ser más mental que otra cosa”.