David Font, escolta del Basket Navarra: “Me considero inexperto y quiero crecer aquí”

De la brisa del mar a la arena de las Bardenas. David Font (Barcelona, 2000) cambió su vida en Barcelona para crecer en David Font (Barcelona, 2000) cambió su vida en Barcelona para crecer en Pamplona , junto a su amigo Javier Balastegui, con quien comparte el objetivo de ascender a LEB Oro algún día.

Se ha convertido en una pieza clave para el ENERparking Basket Navarra.

Llegué con el objetivo de buscar mi camino y he encontrado un hueco en un equipo que no para de luchar. No es fácil ser constante, pero no quiero bajar el ritmo, me considero inexperto, pero quiero potenciar al equipo y lucharé lo que haga falta, quiero crecer aquí.

¿Cómo ha vivido las derrotas?

Es frustrante, sientes mucha impotencia cuando ves que el partido se te escapa en los últimos minutos. Lo único “positivo” que sacaba era la idea de que estábamos cerca de conseguir la regularidad. Cuando ves que es poca diferencia te motivas, piensas que esta ahí.

¿Cómo está la moral?

Bien. El equipo está formado por gente joven y eso ayuda, tenemos ganas de mejorar y si nos venimos abajo no lo sacamos. Las ganas, muchas veces, son suficientes para tirar hacía arriba.

¿Se esperaba una temporada así?

No sabría decirlo. Mis compañeros también son jóvenes y la Liga LEB Plata es muy dura, sobre todo el grupo Oeste. No conocía al resto de equipos y ahora que los he visto estoy satisfecho, aunque me hubiera gustado conseguir alguna victoria de esas ajustadas.

Nació en el FC Barcelona Baloncesto y debutó tres años en LEB Oro. ¿Cómo fue?

Tengo un recuerdo agridulce. Debuté en Melilla, pero porque íbamos perdiendo de treinta puntos, el entrenador me puso porque era el juvenil que había subido. Aunque tengo que decir que personalmente fue muy bien, lo disfruté mucho. Hubiera sido más especial en un partido más reñido, pero no lo voy a olvidar nunca.

Estuvo allí dos temporadas y otras dos en LEB Plata, ¿hay diferencia entre Barcelona y Pamplona?

El club es muy diferente, en el Barça todo son facilidades, es como una burbuja, y yo tenía ganas de salir y buscar mi propio camino. Quería un cambio para seguir mejorando, era necesario para escalar hacía arriba.

Llegó hace un año. ¿Le hizo ilusión saber que compartiría banquillo con alguno de sus compañeros?

Conocía a varios porque he jugado contra ellos, pero sobre todo me hacía ilusión estar con Javier Balástegui, mi compañero de piso. Éramos amigos de toda la vida, nos habíamos ido juntos de vacaciones y para mí es importante compartir esto con él.

¿Conocía a Jordi?

Personalmente no. Había oído hablar de él y ahora que lo conozco creo que es un buen gestor de vestuario. Me gusta su mentalidad, es Jordi el que aporta la positividad que necesitamos y el que nos deja ser “libres”, que nos permite crecer. No nos da las respuestas a los problemas, hace que busquemos el camino.

¿Por qué baloncesto? ¿Fue su hermano el que le animó?

Totalmente, aunque mis padres también. Ellos me dijeron que el fútbol no era lo mío, que era una patata. Tenían razón, se me daba bastante mal y creo que hice muy bien en dejarlo.

Hábleme de su hermano, Aleix.

Es un referente para mí. Le admiro porque es un jugador al que nunca le han regalado nada, siempre ha peleado todo. Somos muy parecidos, los dos nos fuimos a Irlanda cuando éramos más pequeños y allí pudimos compartir vestuario, fue algo que me marcó. Me ha enseñado muchas de las cosas que ahora hago.

¿Ha jugado contra él?

No. En España también tuvimos la oportunidad de estar en el mismo equipo, en LEB Oro, pero él era el que tenía minutos y yo él que miraba. Ahora juega en la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza, estamos cerca y me alegro mucho por él.

¿Qué es lo que más le gusta del baloncesto?

La adrenalina del partido. Hay que tomar decisiones en un mili segundo, hay momentos en que aciertas y otros en los que fallas, pero ese error también me gusta porque te ayuda a aprender. Me encanta ejecutar, no soy tanto de generar, pero sí me siento cómodo finalizando las jugadas y peleando por cada balón.

¿Y cómo ve el partido aplazado de mañana ante el Clínica Ponferradina CDP?

Va a ser muy chulo, tanto de ver como de jugar. Sé que va a ser difícil, llegan con tres victorias más, pero nosotros estamos en línea ascendente, a pesar de la derrota contra Cantabria. Creo que será la oportunidad perfecta para consolidar los buenos resultados que hemos levantado y para alejarnos de los últimos puestos de la tabla.

Puntos débiles del rival.

He pensado más en nosotros. En el juego interior podemos hacer daño con Stephen Ugochukwu, nuestro hombre bajo los palos, aunque ellos tienen tres jugadores claves, Daniel Manchon, con 189 puntos, y Guillermo Mulero, con 178, son sus dos exteriores más importantes, y Adam Fravert, el ala-pívot con un juego interior muy dominante.

¿Objetivo para esta temporada?

Mantener la categoría, pero disputando los playoffs. Si subimos me encantaría seguir aquí, el club es una pasada y Pamplona me alucina. Todavía no puedo pensar mucho en eso, la categoría LEB es importante, pero no da mucha estabilidad económica, todos los equipos se renuevan.