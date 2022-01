El presidente de la FNB, Pablo Bretos: “A final de verano vendrá la Selección española al Arena”

Pablo Bretos Peralta (Villafranca, 1962) lleva seis años al mando de la Federación Navarra de Baloncesto, seís temporadas combinando la Educación Social con su pasión. Desde el comienzo impulsó actividades sociales, un esfuerzo que les ha llevado a ganar el galardón a la mejor federación navarra de 2021.

¿Qué balance hace de sus 6 años?

Estoy contento. Los primeros fueron de crecimiento y estos dos de pandemia me han hecho aprender. Han sido muy duros. Tuvimos que suspender competiciones y finales de temporada y no se pudo empezar bien... Navarra fue la última en hacerlo, aunque luego pudimos terminar el campeonato, no como otras. Las fichas bajaron, de unas 8.000 a 7.000, pero nos estamos recuperando.

¿Qué espera de los dos que le quedan?

Mi objetivo es hacer que crezca el baloncesto femenino, pelear para que los equipos lleguen a altas categorías y conseguir más entrenadores.

Llevan 75 años luchando por el baloncesto.

La Federación Navarra nació en 1946, aunque tres años antes Oberena ya organizó un campeonato, fueron ellos los que lo introdujeron. Ahora somos nosotros los que hemos cogido el rol de impulsarlo. Siempre hemos ido a más, hemos conseguido organizar un campeonato de baloncesto de manera autónoma y autonómica que nos ha permitido dedicarnos a tareas sociales y de crecimiento personal.

¿Qué actividades han hecho?

Hemos trabajado con personas en el centro penitenciario, con chavales en situación de exclusión social, con personas mayores, con menores no acompañados, con chicos con falta de motivación o autoestima... Dedicar más tiempo a los ciudadanos de Navarra.

¿Y cómo han celebrado el cumpleaños?

En octubre comenzamos con los festejos. Lo primero que hicimos fue dedicarles un mes a los entrenadores. Organizamos varias sesiones teóricas con preparadores de Liga Femenina Challenge para enseñarles cómo se trabaja a altos niveles. Después se nos ocurrió acercar el baloncesto a los ciudadanos y preparamos un torneo para personas mayores de 45 años. Fue un éxito. Se apuntaron 27 equipos y tras vivir esa experiencia hemos decidido repetirla, nuestro objetivo será organizar una al año. En el mes de diciembre quisimos centrarnos en los árbitros y el fin de semana que viene hemos organizado una fiesta del baloncesto.

Vuelven al Navarra Arena.

Sí. El día 4 comenzaremos por la tarde con equipos de diferentes categorías, todavía tenemos que concretar cuáles, y cerraremos la jornada con el derbi navarro de Liga EBA entre el Megacalzado Ardoi y el Valle de Egüés. El sábado por la mañana seguiremos la misma dinámica, con equipos inferiores, y por la tarde, a las 16h, jugarán las chicas el Osés Construcción Ardoi contra el Barça CBS y acabaremos la fiesta con el partido del ENERparking Basket Navarra ante el Hereda Club Ourense, a las 20h.

Han sido galardonados como la mejor Federación navarra de 2021. ¿Qué supone?

Un orgullo. Lo mejor que me ha pasado es ver que el baloncesto ayuda a otros. La organización de la competición está muy estructurada y eso nos ha permitido dedicarnos al ámbito social, un esfuerzo que deberíamos hacer todos. Con el deporte deberíamos apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, para la gente se incorpore a una vida lo más normalizada posible. El baloncesto nos ha servido para ayudar a las personas en el centro penitenciario, han adquirido disciplinas, compromisos y han aprendido a trabajar en equipo. Con los jóvenes hemos trabajado la motivación y les hemos ayudado para que vayan al Instituto o a hacer sus tareas, y con las personas mayores nos hemos centrado en mejorar su salud.

Y sois el deporte con más presencia femenina.

Eso es increíble. En 1948 empezó a funcionar el baloncesto femenino, se adelantó a los tiempos, y ahora ha crecido más que nunca. Aquí tenemos un 60% de chicas y un 40% de chicos. Hay 23.000 licencias femeninas en Navarra y nosotros contamos con 3.800, el deporte con el número más alto. A nivel de selección, las chicas de Navarra están entre las 10 más importantes de España. Tenemos muchas fichas y muchos equipos que pelean año tras año para que este deporte crezca.

¿Qué retos tiene la federación?

El más importante es dar un salto en el ámbito tecnológico y digital. Estos años hemos pasado de las fichas en cartón al móvil y hemos creado una aplicación, pero todavía tenemos que conseguir el acta digital en todas las categorías y que se puedan extrapolar datos. Queremos que un chaval de 12 años pueda ver sus propias estadísticas o los de sus rivales. El otro reto es aumentar la base de árbitros y entrenadores y su formación, enseñarles para que su pasión pueda ser una salida profesional. Además, hemos introducido el arbitraje participativo entre los chavales para que entiendan qué significa arbitrar.

¿Y en la base?

Los clubes tienen que conseguir entrenadores, tienen que enganchar a gente. A nivel más alto, como Liga LEB Plata, Femenina Challenge o EBA, hay que encontrar patrocinadores que puedan potenciar que los clubes sean más competitivos. También queremos desarrollar un programa de talentos, nos gustaría enseñar más detenidamente a los jugadores con potencial, no queremos que se nos escapen, hay que lograr que triunfen en cada categoría que pisen y que lo hagan en equipos sólidos.

¿De qué salud goza el baloncesto?

De una buena. Teníamos miedo al covid, pero los clubes han respondido muy bien. Hemos reducido la categoría mini, pero en el resto hemos crecido. Además, estamos moviendo hilos para que siga creciendo. En mayo vamos a hacer un Campeonato Junior de España, vendrán a Pamplona 32 equipos con los mejores jugadores de baloncesto de 18 años, y a final de verano vendrá la Selección española a jugar un partido oficial al Navarra Arena, será antes del Campeonato de Europa y jugará contra Rusia o Italia.