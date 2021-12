Curry celebra su récord de triples con una réplica digital de sus zapatillas

Golden State Warriors Stephen Curry ha celebrado su Ray Allen desde 2014, y que estableció el pasado 14 de diciembre de 2021 en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York frente a los Knicks con el lanzamiento de una réplicas digitales de sus zapatillas Under Armour. El base delha celebrado su récord de triples (2.973) en la NBA que ostentaba, y que estableció el pasado 14 de diciembre de 2021 en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York frente a los Knicks con el lanzamiento de una

Considerado como el mejor lanzador de la liga estadounidense, Curry ya cuenta con el récord de 402 triples anotados en una misma temporada (2015-16), y rebasó la plusmarca total de triples de Allen entre partidos oficiales y amistosos en noviembre.

Solo este curso ha anotado una media de 5 triples por partido, y ha conseguido superar el récord de Allen en temporada oficial con más de 500 partidos de diferencia a su favor, adjudicándoselo en tan solo 786 partidos, en lugar de los 1.300 de Allen.

Para Curry, el tiro que ha transformado el baloncesto profesional de su época se ha convertido en una mera extensión de su talento. "Cuando lanzo, no se me pasa literalmente nada por la cabeza que tenga que ver con el tiro, ni la mecánica ni nada parecido. Es algo que fluye solo, de forma natural, desde el momento en que estoy driblando, o me llega un pase, hasta el momento en que me da el balón en la mano y simplemente sé que voy a lanzar", comentó.

Detrás de este momento histórico está el trabajo de toda una vida. Desde niño, Curry se esforzó por perfeccionar sus habilidades de fuera de zona. "Desde pequeño se me daba bien lanzar. Era algo que me salía solo. Tenía toque e intuición para encestar, así que fui ampliando mi alcance. Con nueve o diez años ya me colocaba en la línea de triples del instituto", recordó.

Su jugador favorito por aquel entonces era el escolta de los Indiana Pacers Reggie Miller, miembro del Salón de la Fama, que ostentaba precisamente el récord de triples hasta que lo rompió Ray Allen en 2011."Lo volví a ver hace poco, casi para sentir la emoción y la energía que había en aquel pabellón. Atrapa el balón por el ala derecha. Lo bota con fuerza y lo puedes ver, reacciona un poco, está tan electrizado como yo, pero te das cuenta enseguida, en cuanto entra el balón, sabe exactamente de qué triple se trata. Él sabía lo que significaba ese momento, y se ve que prácticamente le sale por los poros", señaló.

El público ovacionó a Stephen Curry mientras abrazaba a sus compañeros y a su familia y se tomaba un segundo para dejar que el récord se hiciera realidad. En un momento muy emotivo, Curry acercó el balón a su padre, Dell Curry, ex estrella de la NBA por derecho propio. CURRY 9 FLOW

Unos 2.200 triples ha anotado Curry desde que comenzó su alianza con la marca deportiva Under Armour, una colaboración que, entre otras cosas, ha producido unas de las zapatillas de baloncesto técnicamente más innovadoras de todos los tiempos.

Construidas en base a la revolucionaria tecnología UA Flow, las zapatillas de baloncesto Curry Flow 9 le aportan a Curry una sensación de gran tracción y ligereza sobre la cancha, permitiéndole esprintar, parar, cortar y saltar con más efectividad y comodidad que sus adversarios.

Además de durante el juego, el calzado Curry Flow de hecho ha mejorado también el rendimiento de Stephen después de los partidos. Una zapatilla ligera y de bajo impacto se traduce en menos desgaste muscular, asegurando un tiempo de recuperación más rápido.

BECAS IMPACTO DE UA

Cuando se bate un récord como este, es mucho más que un número. Es un motivo de celebración y por ello Under Armour ha concedido tres Becas de Impacto. Una corre con las tasas de federación de 45 jóvenes mediante una colaboración con Every Kid Sports, otra financia programas de desarrollo del baloncesto en cada una de las 30 ciudades de la NBA en colaboración con Good Sports, y la tercera ofrece 15 talleres de formación de entrenadores en ciudades de la NBA a través de Positive Coaching Alliance hasta el final de la temporada 2021-22.

Tras batirse el récord, Under Armour continuará las celebraciones con la renovación de canchas de baloncesto en tres ciudades: Charlotte (Carolina del Norte), donde se crió Curry, Oakland (California), que ha sido su hogar durante toda su carrera profesional, y Nueva York, donde se rompió oficialmente el récord.

"No podríamos estar más orgullosos de apoyar a Stephen en este viaje de lo que llevamos estando los últimos nueve años. Nadie en este deporte trabaja con más empeño ni más determinación. Stephen es una inspiración para sus fans, sus compañeros de equipo y todos nosotros en Under Armour, y estamos deseosos de seguir trabajando juntos para cambiar el juego de verdad", afirmó Sean Eggert, vicepresidente senior de Márketing Deportivo Global de Under Armour.

PRIMER BIEN DIGITAL

Para conmemorar el logro de Stephen Curry, Under Armour pondrá a la venta su primer bien digital en forma de 2.974 NFT, o fichas no fungibles, que son réplicas digitales de la zapatilla de juego que llevaba Curry cuando batió el récord: la Genesis Curry Flow.

Cada zapatilla digital puede llevarse en tres ecosistemas de juego preprogramados (Gala Games, Decentraland y Sandbox), lo que la convierte en la primera zapatilla funcional del metaverso. Para dar vida a este proyecto, Under Armour se asoció con Berlin Cameron, una agencia creativa con un historial de creación creativa de impacto cultural para marcas de primer orden.

Todos los ingresos netos de las ventas primarias de estas primeras NFT se donarán a organizaciones que apoyan el acceso al deporte, lo que incluye proporcionar acceso a programas, desarrollo de entrenadores, lugares seguros para jugar, y equipamiento y ropa, todo lo cual puede actuar como barreras para el rendimiento. La Genesis Curry Flow ya pueden adquirirse por 333 dólares (295 euros) en 2974.currybrand.com.