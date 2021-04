El Osés cayó ante el Real Canoe por 88-85 tras dos prórrogas

Actualizada 09/04/2021 a las 06:00

El partido entre el Real Canoe y el Osés de este jueves no se decidió hasta el último minuto. Ningún equipo se dio por vencido y tuvo una igualdad máxima, incluso en las dos prórrogas. Sin embargo, el desgaste físico final del conjunto navarro dio vida al equipo madrileño para llevarse la victoria por el 88-85 en el inicio de la fase de ascenso.

No fueron suficientes los 33 puntos de Josephine Filipe, que se convirtió en MVP del partido con su gran actuación. La jugadora del Osés pagó cara su hazaña, hacia el final del partido se tuvo que retirar varias veces por molestias musculares.

El conjunto de Jotas Unzué empezó bien con tres triples consecutivos de Filipe que llegó a generar una diferencia en el marcador de ocho puntos. Con Diana en la pista, el Osés no dudó en jugar por el interior para tirar fuera, pero la falta de acierto en exterior perjudicó a las jugadoras. El Real Canoe se mostró cómodo en ataque y recuperaron la igualdad con una remontada en los primeros minutos del segundo tiempo.

El conjunto madrileño supo dónde hacer daño y muchos de sus ataques provocaron las faltas de Diana Cabrera. Los rebotes fueron lo que más costó al Osés, sobre todo cuando la jugadora argentina volvía al banquillo.

Las rotaciones del Real Canoe se notaron, contaban con un banquillo potente. Coincidió que en los mejores momentos no había ninguna jugadora en la pista del cinco inicial. González y San Roman fueron las principales protagonistas en el juego de su equipo.

Irantzu Etxeberria dio un pequeño susto al tener que retirarse sin poder apoyar el pie. Aun así, volvió a salir hacia el final del tercer tiempo, pero entonces comienzan los problemas de Josephine Filipe con sus molestias.

Hacia el final del tiempo reglamentario aún estaba todo por decidir. La más perjudicada fue Diana Cabrera, que salió a la pista con cuatro faltas y las jugadoras del Real Canoe estuvieron espabiladas para crearle la quinta y que se tuviera que marchar banquillo. Mientras, Filipe iba sumando más puntos a pesar de sus dolencias.

Eva Cases fue creciendo conforme avanzaba el partido y puso el 67-67 que llevó a la primera prórroga. Itziar Arregui y Tamara Montero también fueron claves en la intensa búsqueda por escaparse del marcador.

La primera prórroga siguió la misma tónica del partido. Cada fallo y posesión era oro para los equipos. La segunda estuvo marcada por el cansancio acumulado. El Real Canoe rompió el partido con un parcial de 8-3 y a pesar de los intentos de Deborah Ayela e Itziar Arregui, el Osés ya no tuvo opción de lograr la primera victoria.

El Real Canoe tiene este viernes otro duelo ante el Sant Adriá y la exigencia de este jueves se puede notar. Otra victoria dejaría ya sin opciones de optar el pase a semifinales para el Osés Construcción. En cambio, la derrota del equipo madrileño aún daría opciones a las de Jotas Unzué que, mañana, se enfrentan al conjunto catalán.

Real Canoe: Rocío Torcal (9), Macarena Roldán (7), Irene San Román (24), Patricia Soler (7), Lucía Rodríguez (2), cinco inicial, Mariana González (19), Paula Berta Santolaya (3), Raquel García, Irene Baeza (4), Esther Díaz y Laura Prats (13).

Osés Construcción: Itziar Arregui (10), Tamara Montero (12), Irantzu Etxeberría (2), Josephine Filipe (33), Diana Cabrera (4), cinco inicial, Eva Cases (15), Alazne Vicente, Deborah Ayela (9), Raquel Navarro (0) y Paula Marcos (0).

Parciales: 15-20, 19-18, 18-18, 15-11, 9-9 y 12-9.

Árbitros: Alejo Sánchez (Comité extremeño) y Preseguer Bombardo (Comité catalán). Eliminaron por faltas a Cabrera (min. 36).

Incidencias: Pabellón Europa. 50 espectadores.

Unzué: “Los detalles han marcado la diferencia”

Muchos vértices dejó el análisis del choque para el entrenador del Osés , Jotas Unzué, tras un partido “muy igualado, en el que los detalles son los que han marcado la diferencia”. “Hemos tenido buenos momentos adelante y después algún atasquillo”, reconoció el técnico de un equipo castigado por las faltas en sus jugadores referentes. “Ha sido clave el perder a tu pívot referente. Tener que jugar 20 minutos con ella porque le castigan cada opción que comete. Ha habido momentos clave en los que no nos han ayudado nada y en eso se decide”.

Aun así, Unzué dejó un mensaje de cara a lo que viene. “Valoraremos, trataremos a la gente bien y tenemos una cosa positiva, que es que mañana -por hoy- tenemos día de descanso y la negativa es que a las tres y media podemos estar fuera. Ojalá que esto que hemos hecho de estar hasta el último minuto nos sirva para tener opciones”.

Arregui: “Hemos conseguido reponernos pero no ha sido suficiente”

No ocultó la dureza del duelo la base del Osés, Itziar Arregui, sabedora de la dificultad por la calidad del rival. “No he jugado un partido tan largo en mi vida. Sabíamos que iba a ser muy duro. Estamos aquí con los mejores equipos y ninguno te va a dejar marcharte rápido. Ha sido muy duro, los instantes finales del último cuarto y las dos prórrogas. Ellas han sabido jugarlo mejor y se lo han llevado”. La capitana explicó también las claves. “Diana, que es nuestra referente interior, ha hecho las faltas muy rápido. Hemos conseguido reponernos a los problemas pero no ha sido suficiente”, concluyó Arregui.