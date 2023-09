El chico al que le gusta volar

Su rostro juvenil, su sonrisa fresca y el peinado de moda entre los chavales da una pista de la edad que tiene: 16 años. Con esta insultante juventud, Aritz Goñi Villar (Pamplona, 9-2-2007) se ha convertido en el atleta nacional que más lejos ha saltado en el foso de longitud en tres categorías: la suya, sub-18, y dos por encima, sub-20 y sub-23. Vamos, que es el mejor saltador con menos de 23 años del país a pesar de tener sólo 16. Y sólo una decena de absolutos le superan. Sus 7,35 metros conseguidos en Larrabide el 6 de mayo, en el transcurso de la liga nacional de clubes, son además récord navarro sub-20 y sub-18. Fue en esta disciplina en la que se colgó la medalla de bronce en el pasado Campeonato Iberoamericano sub-18 disputado en Lima (Perú), sin acercarse a su marca (6,79). También se colgó la plata en una prueba no habitual para él, el relevo 4x100. Pero es que además Aritz es un gran vallista y ha cosechado medallas nacionales en 60 mv. De momento, compagina todas las pruebas con los estudios de cuarto de la ESO.

El joven atleta del GANA responde con una sonrisa tímida ante la mirada orgullosa de Gordon Fleming y Félix Navarro, artífices del crecimiento deportivo de Aritz. “Cuando empecé con Gordon a hacer longitud, es cuando me di cuenta que era mi deporte”, recuerda el deportista navarro. “Ahora estoy entrenando más la longitud y creo que soy mejor que en las vallas. Si entrenase más vallas, creo que sería más o menos igual de bueno en las dos”, afirma.

No se decanta por ninguna de las dos pruebas, pero está claro que le gusta la sensación de volar. “De la longitud lo que más me gusta es la batida, volar en el aire. Y en las vallas, pasar muy rápido, estar muy poco rato encima de la valla. Es lo que más me impresiona”, detalla Aritz.

Donde no brilla tanto es en los estudios. “Digamos que hace más rápido la longitud y las vallas que estudiar, pero todo se entrena”, señala Félix Navarro. El atleta sonríe. “Lo que más me cuesta Lengua y mates” admite.

La sesión de fotos se realiza con un grupo de atletas con los que el joven deportista se siente muy a gusto. “Estar en un grupo te anima más a seguir entrenando y a competir. Me preguntan cuando estoy fuera cómo estoy, cómo me va. Y aunque no me salga bien, siempre están ahí. Han estado en los malos momentos, me han apoyado cuando he estado triste y me han hecho ponerme feliz”, recalca Aritz.

HIJO DE ATLETAS

Sus padres fueron atletas. Su madre, Raquel Villar, tuvo un gran nivel en vallas. “¿Que si les voy a superar? Yo lo voy a intentar”, dice ambicioso.

Seguidor del gran saltador cubano Juan Manuel Echeverría, en el club se trata de llevar con tranquilidad el hecho de que Aritz esté haciendo grandes marcas desde muy niño. “Hemos estado los dos solos en estos campeonatos, viajando en coche. Y he notado un cambio en él este año. Está aprendiendo mucho. Él sabe lo que es perder, su actitud ha cambiado. Ganar es muy bueno pero ahora tiene los pies en el suelo. Hace dos años, cuando hacía un concurso con muchos nulos, estaba mucho más frustrado y le costaba mucho superarlo. Ahora ha madurado”, revela Gordon Fleming.

Hay dos objetivos con él en el GANA. “Por un lado, hacer algo saludable y compaginarlo con los estudios. Cuidar su nutrición y disfrutar. Luego está el objetivo de intentar ir a unos grandes campeonatos logrando unas mínimas. La realidad es que está feliz”, finaliza el entrenador de Aritz Goñi.