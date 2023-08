Sergio Fernández, eliminado en el Mundial de Budapest por un puesto

Mundial de atletismo de Budapest, 49.26, lo cual le dejaba fuera de la siguiente ronda por puestos pero le abría las puertas a clasificarse en la repesca de mejores tiempos. Sin embargo, tras la disputa de todas las series ha quedado eliminado con la 23ª mejor marca, a 21 centésimas de la final, y a pesar de haber sido más rápido que dos de los finalistas, Bassen Hemeida (49.50) y Alessandro Sibilio (49.50) , que se clasificaron por puestos en sus series. El único participante navarro en el Sergio Fernández , ha quedado eliminado este domingo por la mañana tras no conseguir una plaza para la final en la prueba eliminatoria de los 400 metros vallas. El de Barañáin ha sido quinto en su serie, con un tiempo de, lo cual le dejaba fuera de la siguiente ronda por puestos pero le abría las puertas a clasificarse en la repesca de mejores tiempos. Sin embargo, tras la disputa de todas las series ha quedado eliminado con la 23ª mejor marca,y a pesar de haber sido más rápido que dos de los finalistas, Bassen Hemeida (49.50) y Alessandro Sibilio (49.50) , que se clasificaron por puestos en sus series.

"Lo he dado todo, no me puedo reprochar nada del trabajo que he hecho durante los entrenamientos", ha dicho un Sergio Fernández visiblemente abatido tras conocer que se había quedado fuera de la final.

Vídeo: la tensión de Sergio Fernández a la espera de saber si se clasificaba para la final