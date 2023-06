VIII Memorial José Luis Hernández era impecable. Participación internacional, categoría challenger, puntuable para el ranking mundial de World Athletics, objetivos ambiciosos para muchos atletas en busca de buenas marcas. Y así fue. Pero el héroe de la jornada es de aquí cerca, de Zulueta. Cuando concluía la larga jornada de atletismo de élite en el estadio Larrabide, que no se había visto en otras de asistencia de público, ambiente y nivel deportivo, saltó la noticia en la jabalina: en dos ocasiones la marca fetiche de los 80 metros. El cartel delera impecable. Participación internacional, categoría challenger, puntuable para el ranking mundial de World Athletics, objetivos ambiciosos para muchos atletas en busca de buenas marcas. Y así fue. Pero el héroe de la jornada es de aquí cerca, de Zulueta. Cuando concluía la larga jornada de atletismo de élite en el estadio Larrabide, que no se había visto en otras de asistencia de público, ambiente y nivel deportivo, saltó la noticia en la jabalina: Manu Quijera superabala marca fetiche de los

En un año con Mundial en el horizonte, el pequeño de los hermanos Quijera se soltó el pelo en un concurso sorprendente. Se presumía que iba a ser una actuación regular en lanzamientos en torno a los 76 y 77 metros, que no estaba mal y ya le habían dado la victoria de manera holgada -el segundo fue Billy Julio López con 74,46-, cuando el dardo de 800 gramos se fue mucho más lejos en los dos últimos intentos entre el fervor de la grada: 80,34 el quinto y 80,02 el sexto. Significa mucho ese rendimiento de Manu a estas alturas tan tempranas de la temporada en el que tantos objetivos hay por delante. Lógicamente, es la mejor marca española del año. Y la segunda. Hasta ayer, su mejor registro de 2023 era 78,42.

GRAN VICTORIA DE BERMEJO

Y no fue Quijera el único representante del atletismo navarro que destacó en Larrabide. Iker Alfonso logró una victoria arrolladora y de prestigio en los 400 vallas, repitiendo su mejor marca personal de hace una semana (50.16) y Nerea Bermejo, también especialista en la distancia, voló en esta ocasión sobre el doble hectómetro con un buen crono: 23.63. Y lo más importante, ver otra vez a la gran atleta del Grupompleo feliz, después de un año 2022 duro por las lesiones.

Aunque no estaba satisfecho después de su actuación, realizó una buena marca el triplista tudelano Eugenio Cámara, 15.33. Su buen último intento se frustró por el tercer empuje, que fue algo corto.

AUSENCIA DE NELSON ÉVORA

El concurso de triple salto iba a ser el de más caché del Memorial, con la participación del campeón olímpico, mundial y europeo Nelson Évora, pero el portugués no apareció. Según las fuentes consultadas, el saltador portugués no recibió a tiempo la confirmación de su representante para estar en Pamplona, cuando éste ya había dado su OK a participar, y no pudo solucionar el equívoco con margen para trasladarse a la capital navarra.

En ausencia de Évora, se impuso el cubano Cristian Nápoles con una marca lejana a sus mejores saltos, 16,64.

Otra de las figuras que emergía en la lista de inscritos era la pertiguista china Xu Huiqin, que tiene una mejor marca de 4,70 y este viernes se impuso con 4,51. Ganó con solvencia en una prueba en la que participaron las navarras Jaione Mikeo y Alaine Hernández, que cerraron el grupo con 3,91 y 3,71.

El interesante duelo de salto de altura fue para Jennifer Laritza Rodríguez con 1,85. Las navarras Uxue Erice e Izaskun Turrillas se propulsaron sobre 1,74, en un grupo de cuatro atletas con el mismo registro.

Iker Alfonso, en su mejor temporada, supera a David Delgado, su gran rival

Iker Alfonso es uno de los mejores atletas navarros del momento y está ratificando, en este comienzo de aire libre, una progresión que le puede llevar a grandes metas. Ya sabe lo que es ganar medallas absolutas y ayer logró un nuevo hito: superar a su gran rival, Jesús David Delgado, quien le había vencido en todos sus enfrentamientos anteriores.

El discípulo de François Beoringyan, que se acerca a la frontera de los 50 segundos, mostraba un semblante risueño que ponía de manifiesto su excelente estado anímico.

“Estoy supercontento. Competimos muchas veces juntos y siempre se queda por delante David. El fin de semana pasado vi que podía pelearle y me costó creérmelo”, decía Iker en referencia al mitin de Andújar, donde fue segundo al ser superado en la meta por su amigo y oponente. “Era el objetivo. En Larrabide los días salen como salen, a vueltas con el viento. Pero ha salido bien y encima con la grada llena, ha sido un subidón”, reconocía el joven vallista sin dejar de sonreír.

Todo sumó este viernes para que Iker Alfonso brillara, público, victoria y registro, de nuevo 50.16. “Podía haber sido presión añadida, pero que haya salido bien en casa, con mis amigos, ganar... Ha estado súper guay todo. La marca es la misma del fin de semana pasada, pero entonces no hubo viento y hoy sí, algo que nos condiciona muchísimo, y verme ahí adelante con estos que corren muchísimo y encima estar cómodo”.

El próximo sábado, le espera a Iker la final de clubes. “Estoy con muchas ganas. Después de estar todo el invierno haciendo 400 lisos, ya tenía ganas de que llegara. ¡Que yo soy de vallas!”, repetía feliz el atleta navarro.