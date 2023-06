El detalle de Manu Quijera con su madre tras brillar en Pamplona

Pamplona Challenger disputado este viernes en Larrabide. La reunión de más categoría disputada en suelo navarro, puntuable para el World Athletics Continental Tour, ha aterrizado en la capital con el lanzador de jabalina como ganador y autor de dos grandes marcas superiores a los 80 metros. El detalle más bonito ha llegado después, cuando el pequeño de los hermanos Quijera se ha acercado a la valla y ha saludado a sus padres y familiares, entregando el ramo de flores que le han dado por su victoria a su madre, Celia Poza. Manu Quijera ha sido el nombre propio deldisputado este viernes en Larrabide. La reunión de más categoría disputada en suelo navarro, puntuable para el, ha aterrizado en la capital con el lanzador de jabalina como ganador y autor de dos grandes marcas superiores a los 80 metros. El detalle más bonito ha llegado después, cuando el pequeño de los hermanos Quijera se ha acercado a la valla y ha saludado a sus padres y familiares,

Un concurso muy bueno a estas alturas tan tempranas de la temporada.

Sí, sí, porque hemos salido de un ciclo de carga y ahora es cuando estamos afinando. A priori, la teoría dice que debería salir más marca. La experiencia que tengo me dice que estoy para más. Estoy muy regular entre 76 y 77 y luego he hecho los dos de 80, que me dan mucha confianza. Y sobre todo, me dicen que técnicamente puedo exprimir mucho más y me puedo plantar en una marca mejor. Estoy muy contento.

Así que se ve como para lanzar más porque aún quedan cosas por pulir.

Eso es. Julio y agosto son nuestros meses de competición, junio es el comienzo. Tengo competiciones chulas, la final de liga la semana que viene en Vallehermoso, que es una pista muy buena para lanzar, el campeonato navarro, que ya veré si salgo o no, depende de cómo vaya, y a final de mes está el Europeo de Naciones, que es una prueba muy chula.

¿Va a ir a Silesia?

Sí, va un atleta por prueba de cada país. A priori voy yo. En julio nos metemos ya en el mitin de Madrid y el Campeonato de España y los 80 igual me abren la puerta para alguna competición de más nivel.

No lo ha dicho, pero en agosto está el Mundial de Budapest. ¿Esta actuación le puede acercar?

Estoy en el camino. Todo lo que sea lanzar 80... La RFEA pide 83 de mínima para acceder. El objetivo es ése, pero por ranking, si va todo bien y compito como hoy, no voy a tener ningún problema. Ahora mismo estoy el 19 del mundo y entran 32, con esta competición sumo bastantes puntos.

¿Qué ha supuesto en su concurso competir con la grada llena?

Es un extra -sonríe-. Además, la gente daba palmas cuando las pedía, no sólo en la curva sino en toda la grada. Podía haber sido contraproducente competir con tanta expectación, pero ha salido bien.

Y ha tenido un detalle con sus padres.

Sí, porque siempre están al pie del cañón allá donde voy. He querido tener el detalle, me daba igual a mi madre que a mi padre porque siempre están apoyando. Mi madre más incondicional y mi padre sabiendo lo que es la vida atlética. Se merecen todo.