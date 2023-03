La sencillez de un campeón

Budapest, febrero de 2018. Andrew Pozzi conseguía el mayor logro de su carrera: ser campeón del mundo de 60 m vallas. Un chico de 17 años ve su carrera por la tele. Un lustro después, el atleta inglés nacido en el mismo lugar que William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 15-5-1992), es invitado de lujo en Larrabide, donde aquel chaval navarro, ya campeón europeo, es anfitrión. La vida ha dado muchas vueltas en estos cinco años y los dos vallistas han hecho migas en los principales eventos internacionales.

Pozzi exhibía este martes un carácter afable y cercano con los atletas y los medios. Pidió responder en inglés, porque aseguraba que le cuesta expresarse en castellano, pero demostró hablarlo a gran nivel por su tiempo a las órdenes del cubano Santiago Antúnez.

“Es un gran placer para mí estar aquí. Son unas grandes instalaciones, el tiempo es muy bueno, por lo que me han dicho he tenido mucha suerte porque no es lo normal aquí. Es muy bueno para mí venir a entrenar con François y Asier y espero que podamos mejorar nuestro nivel”, señalaba con una gran sonrisa.

Las pistas han acercado a los dos campeones. “Nos conocemos desde hace muchos años, yo soy mayor y he visto su progresión durante los tres últimos años. Somos buenos amigos, hablamos mucho, no es la primera vez que habíamos comentado la posibilidad de colaborar juntos. Ahora, sus resultados son muy potentes y sé, por el trabajo que está haciendo, que continuará mejorando. Su última temporada fue increíble, logró ser campeón de Europa. Creo que es muy bueno para que los niños de Pamplona vean que es posible conseguir estos resultados en su ciudad”, consideraba.

Dotado de una gran clase sobre las vallas y una velocidad sublime, Andy Pozzi tenía grandes palabras para Asier: “Técnicamente es muy fuerte, y mentalmente es muy consistente. Pasa muy fácil sobre las vallas, no comete casi fallos, siempre está concentrado hasta el final de la carrera. En este momento, es uno de los mejores del mundo en la parte final”.

Pozzi está dispuesto a recuperar su mejor nivel. “Creo que lo puedo volver a conseguir -ríe-. Mi nivel físico es muy bueno ahora. Después de los Juegos de Tokio tuve que cambiar de entrenador, porque el mío regresó a Cuba. Ha sido difícil para mí encontrar un buen sitio para entrenar. La transición ha sido dura. No he conseguido mis mejores resultados pero espero volver a conseguirlo gracias a esta colaboración con estos chicos”, deseaba.

“EL SADAR ES PRECIOSO”

El pasado domingo, Pozzi sacó a relucir su perfil futbolero en El Sadar. “Estuve viendo a Osasuna. Jugó muy bien, aunque el resultado no fue increíble. El estadio es precioso y muy empinado. Es muy duro para un fan del Liverpool como yo venir esta semana después de la eliminatoria ante el Real Madrid. Sigo mucho al Liverpool, me encanta el fútbol, veo casi todas las ligas y poder ver en directo un partido de Osasuna fue un gran placer. Fueron muy amables y me dieron una bufanda que estuve agitando con todos los fans”, decía sonriente.