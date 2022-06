Nerea Ibinaga: "Es el mejor momento del atletismo navarro"

La mejor lanzadora de martillo navarra ha dado un golpe de autoridad. Mejor dicho, tres. Nerea Ibinaga Garitanoandia (26-2-99) ha experimentado un cambio radical esta temporada. Campeona de España sub-23 en 2019, no había conseguido romper la barrera más allá de los 57 hasta este año, en que está que se sale. Superó los 58, los 59 y, por fin, los 60. Tres veces en pocos días. Ha dejado su récord navarro en 60,92. Ibinaga, que mientras entrena espera a las oposiciones a maestra de la próxima semana, compite mañana en la final de la Liga Iberdrola y después en el Campeonato de España Absoluto. Pero ya ha vuelto a disfrutar.

¿Cómo se siente tras las marcas que ha conseguido?

Muy contenta. Sé que era capaz, pero aún no lo he asimilado del todo. No esperaba estar así de bien a estas alturas.

Lleva años en la élite nacional, pero al superar los 60 metros ha dado un paso más.

Sí, son palabras mayores. Ahora estoy sexta en el ránking, a poco de la quinta y la cuarta. Está muy interesante.

¿Qué ha pasado para que se haya producido esta mejora?

Idoia y yo hemos decidido darle la vuelta a cómo veíamos el entrenamiento. El año pasado no fue muy bueno y al darle la vuelta ha ayudado a que salgan las marcas.

¿Era más cuestión de entrenamiento o mental?

Era más mental que físico. Técnicamente estaba bien, de fuerza también, pero mentalmente si no estás bien es complicado llevarlo adelante.

Llevaba varios años entre los 56 y los 57 metros, pero...

Te estancas.

Es difícil salir de ese bucle.

Ves que (el martillo) siempre cae ahí, cae ahí., y piensas que no sales aunque estés bien. Entonces está la parte mental que hay que dar la vuelta y mirarlo desde otro punto de vista.

Y llega el día que supera esa barrera psicológica de los 60 metros. ¿Qué siente?

Salté de emoción. Luego me quedaban cinco tiros y tenía ya la cabeza fuera porque estaba muy contenta. Sabía que podía llegar, pero no a la primera.

¿Cómo se plantea la temporada después de que le hayan salido las marcas?

Mi objetivo de esta temporada era que me salieran las marcas, ahora me lo planteo de otra manera, mantenerme ahí y si puedo hacer un poco más, bien, pero el objetivo está cumplido.

Ha sido medallista en categorías inferiores, pero la absoluta está más lejos.

Son palabras mayores. Hay gente que lanza un montón. Laura Redondo acaba de batir el récord de España con 71,40. Las demás lanzan 66, 63... Yo quiero acercarme y asomarme poco a poco.

Pero ya se ha quitado la presión.

Es como que me siento más liberada, más tranquila, al ver que puedo hacerlo después de tantos años.

En todas las disciplinas brilla un atleta navarro. ¿Qué opina?

Creo que es el mejor momento del atletismo navarro, cada fin de semana hay marcones. La gente se lo trabaja mucho.

¿Cómo es el ambiente de entrenamientos de los lanzadores?

Idoia (Mariezkurrena) ha hecho un buen trabajo para que, aunque los lanzadores tengamos distintos grupos por especialidades, tengamos buen rollo y nos llevemos bien. Y eso anima a seguir. Estoy muy contenta, he aprendido tanto de ella en todos los aspectos...

¿Qué le dice Idoia ahora?

Que disfrute. El año pasado no disfruté y ella me decía que no me podía ayudar en ese sentido.

Ya está aquí la final de la liga.

Notamos que está llegando el día y hay muchas ganas. Tenemos muy buen equipo. A ver si conseguimos quedar lo más alto posible.