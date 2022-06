Iñigo Pérez, el atleta navarro de cinco estrellas

El Negrito, departamento de Yoro, noroeste de Honduras. Sus padres, el bilbaíno Ángel y la zarauztarra Ani, vivían allí por cuestiones de trabajo. El pequeño Iñigo Pérez Urretavizcaya, segundo hijo del matrimonio, regresó a España para vivir en cinco estrellas en el pecho en el Campeonato-Iberoamericano. Nació hace 30 años (21-1-92) en. Sus padres, el bilbaíno Ángel y la zarauztarra Ani, vivían allí por cuestiones de trabajo. El pequeñosegundo hijo del matrimonio, regresó a España para vivir en Villava y convertirse en un gran atleta. De repente, el pasado 21 de mayo, esa procedencia desconocida para el gran público se hizo evidente al aparecer el atleta navarro luciendo la camiseta blanca y azul conen el pecho en el

El velocista de Hiru Herri -especialista en 200 y 400 m- sorprendía debutando como internacional con Honduras, un deseo que ha perseguido durante mucho tiempo sin que haya trascendido y que cumplió en La Nucía, sede de la competición.

“Ha sido un proceso largo. Desde que corrí con la selección española, siempre había querido competir con mi país de origen. Me habían escrito alguna vez para correr con ellos. Pero en la Federación Española me dijeron que tenían que pasar 3 años de mi participación con España, que fue en 2015, en la Copa de Europa de Selecciones. Entonces lo dejé, pero antes de la pandemia volví a ponerme en contacto con ellos y me dijeron que lo iban a gestionar con la Federación Internacional. Pero la pandemia lo paró todo. Lo retomé el año pasado y me dijeron que sí. Les fui mandando resultados, pero la cosa fue lenta. Me preguntaron si quería ir a los Juegos de Tokio, pero tenía que haber competido antes con Honduras. No me avisaron. Podía haber sido olímpico , también estar en el Mundial indoor, así que al final les metí caña con los papeles”, resumía Iñigo sobre su proceso previo.

Y llegó la sorpresa pública. “No quise decir nada antes del Iberoamericano porque estaban los datos de inscripción mal, las marcas, mi fecha de nacimiento... Hasta que no estuve allí y la organización me actualizó los datos y me dijo que estaba todo bien, no dije nada”, manifestaba el de Hiru Herri.

EL 'BLANQUITO' DE EL NEGRITO

No sólo nació en Honduras, sino que mantiene un vínculo con su país de nacimiento. “He vuelto bastantes veranos allí. Mis padrinos, que son hondureños, vinieron en 2019 dos meses... Me hacía bastante ilusión debutar con Honduras. Estoy contento. Mis padres estuvieron allí trabajando ocho años. Tengo algún recuerdo de las dos casas donde vivimos en ElNegrito. Después nos mudamos a Nueva Esperanza. Y luego he vuelto bastante. Algunos cuando vuelvo me dicen: ‘Tú eres el blanquito’. Recuerdo que eran cuatro casitas pequeñas, vivíamos con una pareja, una chica y había otra casa central. También recuerdo la casa de mis padrinos”, rememoraba sobre su tierra natal, una zona de montaña en el país.

Deportivamente, su debut fue mejorable. “No hice buena carrera y fue de mucho nivel por eso se hizo más evidente que di pena -ríe-. Era mi primera competición al aire libre. La pista cubierta se me hizo un pelín larga, me costaba entrenar. Llegué falto de competición. Me salió peor de lo que pensaba, aunque sabía que no iba a hacer un marcón”, reconocía.

Sin embargo, los alicientes son tremendos desde que puede optar a competir conHonduras. “Es una nueva motivación. Al Mundial puede ir un país invitado con atletas que no tienen mínima y va el mejor posicionado en el World Ranking. El año pasado estaba yo, así que si este año compito podría ir. Este verano el Campeonato NACAC (Norte América, Centroamérica y Caribe) es en Bahamas y la idea es que vaya. Y en noviembre son los Juegos Centroamericanos en Costa Rica”, resumía.

Sin duda, un vuelco en su vida que deberá gestionar. “Veré cómo puedo hacerlo, será en mis vacaciones, no son malos sitios “, decía riendo sobre sus destinos competitivos.

DIRECTOR DEPORTIVO DE LA FNA

El nuevo atleta internacional hondureño es también el nuevo director deportivo de la FederaciónNavarra de Atletismo. Un puesto al que llegó en abril y al que todavía se está haciendo poco a poco. “Terminaba contrato como técnico de Deportes del Ayuntamiento de Mendavia y me dijo Sara (la anterior directora) que dejaba el puesto y si me interesaba. Mandé el currículum. Imagino que habrán valorado mis muchos años como atleta, los años como entrenador de Hiru Herri y en la junta directiva organizando cosas. Es otro punto de vista”, opinaba Pérez, que admitía la dificultad del puesto: “Son muchos frentes. Me puedo manejar a la hora de organizar una competición, pero hay otros que me están costando bastante, como los viajes, las circulares, la normativa, cuadrar jueces, horarios, instalación...Estoy metiendo alguna gamba y me echan la bronca. Pero a base de golpes aprenderé -sonríe-”.

Son épocas de muchos cambios para el atleta. “Espero aprender muchísimo de toda la gente del atletismo que lleva muchísimos años aquí y tiene mucha experiencia. Yo aportaré mi punto de vista y lo que yo he vivido. Pero va a ser paliza compaginar todo: viajar conHonduras, competir con el equipo e intentar hacer marcas... Pero estoy muy motivado”, asumía.

HIRU HERRI QUIERE ASCENDER

Y no acaba aquí, ya que como atleta vivirá el próximo día 12 de junio la lucha por el ascenso de Hiru Herri a Primera. “Es difícil porque hay clubes que se han reforzado muchísimo. Hace 4 años, con 13.000 puntos te quedabas primero en el estadillo. Este año, con 14.500, hemos sido séptimos. Ha subido una burrada el nivel. Hay que competir, estamos hipermotivados en el club, metiendo mucha caña. Es un día, una final. Seremos ocho equipos y suben dos. Somos los séptimos y tendremos que adelantar a seis. Pero lo pelearemos”.