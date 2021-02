El villavés Iñigo Pérez rompe el 200

Actualizada 07/02/2021 a las 06:00

Palabras mayores. Iñigo Pérez Urretavizcaya (Villava, 21-1-1992) ha empezado fuerte la temporada 2021. Ayer logró batir el récord de su amigo Javi Sanz y, por dos centésimas, es el nuevo plusmarquista navarro de los 200 metros en pista cubierta, gracias a sus 21.64. El atleta de Hiru Herri consiguió su hito en la pista de Salamanca.

¿Y qué hacía allí el villavés? Pues lo que hacen todos los atletas de elite navarros en invierno: emigrar para competir. Ante la falta de instalaciones en suelo propio para hacer competiciones, tienen que celebrar campeonatos navarros en San Sebastián y pruebas de nivel allá donde sea posible. Y ayer fue posible participar en el Campeonato de Castilla y León. Fuera de competición, lógicamente, pero con la marca a todas luces válida para computar como récord, Iñigo Pérez se lució y, aun en calle difícil, realizó una gran carrera que le dio el récord navaro.

Hasta ayer, lo ostentaba el gran velocista navarro Javi Sanz, con 21.66 logrados el 28 de febrero de 2010 en Valencia. Casi 11 años después, su amigo le deja sin plusmarca. Iñigo posee otros registros que figuran como récords forales, en distancias menos habituales, como los 300 (34.95) y los 500 (1.04.20).

“Debería decir que estoy contento, pero creo que todavía tengo margen de mejora. No he corrido bien las curvas, porque estaba en la calle 7. Otro corredor me dijo que había un pequeño escalón y un atleta se había tropezado, ya me estaba rayando: ‘A ver si me mato y la voy a liar’. Pero me he sentido súper bien, las piernas muy bien, y cuando he visto el tiempo, contento. Al principio, han dicho que era 21.65, y luego han bajado a 21.64”, explicaba ayer Iñigo.

EL MENSAJE DE JAVI SANZ

Javi Sanz fue de los primeros en enterarse. “ Le he escrito y le he dicho: ‘Ya lo siento, pero te la tenía guardada’. Me han dicho que se alegraba mucho”, reconocía el villavés, que tiene claro su objetivo: “Es un paso para coger el récord de 400, que es el que más me llama, porque es mi prueba. Tengo que estar muy rápido porque está corriendo todo el mundo mucho en 400”.

La temporada ha empezado bien y los resultados llegan pronto, pero todo está condicionado por la situación actual. “Tenemos la competición muy comprimida y están saliendo los resultados de todo el mundo de repente”, explicaba el navarro.

Hoy tiene un nuevo compromiso en Madrid, en el que intentará rebajar de nuevo el récord de 200. “Lo intentaré”, dice sonriente.

Hoy vuelve el atletismo a Larrabide con el sub-23



El estadio de Larrabide acoge esta mañana el Campeonato Navarro sub-23. En teoría, debería ser en pista cubierta, y se iba a celebrar en el Velódromo de Anoeta, pero por el impedimento del Gobierno Vasco dado a conocer el viernes para acoger una competición no absoluta, la Federación Navarra de Atletismo decidió, sin margen para buscar otro recinto, trasladarlo a Larrabide. Las marcas, al ser al aire libre, no valdrán. m.v.m.