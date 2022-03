Zancadas hacia delante

navarro sexto en la final de los 110 metros vallas en los Batió el récord navarro, el récord nacional sub 23 y su marca personal. Veinticuatro días después, la navarra Izaskún Osés conseguía también un sexto puesto en los 1.500 metros T13 de los Juegos Paralímpicos. Dos hazañas olímpicas que dejaron el sello del atletismo navarro en un gran nivel y que todavía continúa creciendo. El 5 de agosto de 2021, el Asier Martínez logró acabarlos Juegos Olímpicos de Tokio , el récord nacional sub 23 y su marca personal. Veinticuatro días después, la navarraconseguía también un sexto puesto en los 1.500 metros T13 de los Juegos Paralímpicos. Dos hazañas olímpicas que dejaron el sello del atletismo navarro en un gran nivel y que todavía continúa creciendo.

Estos resultados tuvieron como consecuencia el aumento de licencias en la Federación Navarra de Atletismo. Actualmente cuentan con en torno a 3.000 licencias en todas las categorías. El aumento más significativo ha estado en los Juegos Deportivos de Navarra, al pasar de 1.575 a entorno 2.250.

Los jóvenes atletas navarros cuentan con grandes referencias formadas en sus propios clubes. El sábado, se celebró en el Estadio Larrabide la quinta jornada al Aire Libre de los JDN en categoría sub 16 y sub 18. En total, hay 12 jornadas contando también con la sub 14.

Para las categorías inferiores se organizan jornadas de promoción y dentro de la propia competición los jueces dan recomendaciones técnicas a los atletas. Además, también hay Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Cross. El domingo se celebró la final individual en Cascante.

En el atletismo, la meteorología puede ser un hándicap, sobre todo cuando no hay opción de competir en una pista cubierta. Sin embargo, el sábado se pudo celebrar la jornada de competición en Larrabide bajo un cielo azul y un sol que incluso en ocasiones se hacía sofocante. En total, compitieron 140 chicos y 190 chicas. En esta ocasión, los jóvenes navarros podían elegir entre once pruebas diferentes. “No son siempre las mismas, vamos cambiando e intentamos rotar para que compitan dos veces la misma prueba durante la temporada”, explica Sara Urtasun Romera, directora técnica de la Federación Navarra de Atletismo.

En categorías inferiores, los JDN se les da un carácter menos competitivo y ya en la sub16 y sub 18 más enfocado a las marcas. Sin embargo, el aprendizaje sigue siendo la clave en cada competición. “En estas pruebas lo mejor es que los atletas se juntan con otros equipos y conocen lo que es competir contra uno mismo. Se hace un núcleo muy chulo”, cuenta Urtasun.

El ambiente entre atletas rivales fue muy positivo. En una de las pruebas, en los 100 metros vallas, una atleta se cayó al suelo tras tropezar con una valla. Seguidamente, se levantó pero cruzó la meta llorando y nada más parar sus rivales se acercaron para ver cómo se encontraba.

DIFERENTES CONDICIONES

Competir en la pista de Larrabide para algún equipo es una oportunidad que se convierte casi en necesidad. Por ejemplo, el Club Atlético Iranzu, de Estella, no tienen unas instalaciones adecuadas para preparar las pruebas. “Entrenamos en un polideportivo y en el gimnasio de un colegio y hacemos como podemos, distribuimos a la gente por grupos. En este caso utilizamos Larrabide de entrenamiento porque el espacio no lo podemos utilizar allá. Es muy difícil trasladar el gimnasio a una competición”, explica Uxua López Gomes, entrenadora del club.

En general, no se entrena en concreto cada jornada sino que se hace una estructuración global.” Se hace un planteamiento de todo el año y se va acumulando el entrenamiento”. Para Uxua López, que lleva más de 30 años entrenando a jóvenes atletas, lo mejor es poder el crecimiento en el aprendizaje. “Me gusta ver cómo la gente mejora. Independiente de la marca, no son atletas de alto nivel y lo que más hacemos es trabajar la motivación para que cuando tengan 20 años sigan con el atletismo”, explica la entrenadora del C.A. Iranzu.

La siguiente jornada para las categorías sub 16 y sub 18 se realizará el 12 de marzo también en Larrabide. Las finales para todas las edades las disputarán a finales del mes de abril y también, en mayo, contarán con finales por equipos.

Rodrigo Domínguez (Presidente de la Federación): "Hemos crecido por los méritos de Asier e Izaskun en Tokio"

¿Cómo se encuentra la federación?

Está en un momento álgido, hemos crecido mucho en licencias desde los Juegos Olímpicos con los resultados de los dos atletas que tuvimos en Tokio 2020. No paramos de crecer. Además, tenemos mucha representación a nivel Nacional.

¿Crecen los JDN?

En la misma línea. Hemos pasado de 1.575 licencias escolares a 2.250. Por lo tanto hemos crecido en torno a un 43%. Cuando los niños encuentran un referente en el atletismo las cosas suelen ir bien. Aunque crecer tanto de golpe también nos colapsa cada vez que hacemos una competición, pero la verdad que es un éxito. Contar con tantos niños es un indicativo de que se está haciendo bien.

¿Realizan más actividades para los menores?

En Sub 8, Sub 10 y Sub 12 hacemos unas pruebas de promoción donde no se sacan clasificaciones. No queríamos que se le diera importancia. Es más bien una actividad formativa. Los JDN son la joya de la corona porque permite que los niños practiquen deporte los fines.

¿Qué objetivos tiene la federación?

Somos una comunidad de tamaño reducido comparado con otras. Sabemos que nuestro crecimiento tiene unos límites, aspiramos a subir las licencias y a tener una presencia territorial más extendida. Además, tenemos proyectos de expansión hacia Elizondo y el Valle del Baztán. Queremos seguir extendiendo un deporte que consideramos prioritario en la formación del menor.

¿Qué tiene el atletismo que enganche?

En el atletismo siempre hay una cordialidad, los atletas se chocan la mano con sus compañeros al finalizar. Está repleto de valores, cuando juez declara un nulo no hay discusión posible. Además, el trabajo diario es en equipo y es fantástico ver muchos compañeros de grupo animando como si fueran ellos mismos.