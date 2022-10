Halloween 2022: las mejores canciones para celebrarlo

Estamos a punto de celebrar Halloween 2022 y muchos están pensando ya en cómo pasarán la noche más terrorífica del año. Existen numerosas opciones, también para los niños, que tienen en Halloween una amplia oferta de planes en Pamplona y Tudela. Pese a que la previsión del tiempo para los próximos días es positiva, ya que en Navarra no se esperan lluvias y las temperaturas serán suaves, quizá algunos prefieran quedarse en casa y organizar una fiesta o, simplemente, disfrutar con la música y el cine.

Para ambos casos, te proponemos una lista con las mejores canciones y películas para una noche, Halloween, que incluso ya amenaza a los Sanfermines como la fiesta más buscada en Google. Así, la televisión y la música se suman a la fiesta que tiene como símbolo la famosa calabaza.

CANCIONES TÉTRICAS

Every Day is Halloween: Interpretada por Ministry, la canción nos traslada a los años 80.

Dragula: una canción que genera suspenso y miedo desde el inicio, sin obviar la letra que fue sacada de una mente macabra. Rob Zombie dará un toque de locura a tu fiesta.

Vampire Nightclub: un viaje psicodélico lleno de tensión al ritmo de Art Department.

CANCIONES CLÁSICAS

Thriller: Todos hemos visto a Michael Jackson y su grupo de Zombies interpretar la coreografía en su famoso videoclip.

Highway to Hell: un clásico de 1979 de AC/DC que te invita a “La autopista hacia el infierno”.

Zombie: La canción interpretada magníficamente por Dolores O´Riordan, la vocalista de The Cranberries, no puede faltar si tu plan es una noche de karaoke.

CANCIONES PARA NIÑOS

Addams Family Theme: un clásico de la película infantil Los Locos Adams.

I’m in love with a Monster: de la película Hotel Transilvanya, interpretada por Fifth Harmony, da un toque romántico e infantil.

Más noticias sobre Halloween y el puente de Todos los Santos: