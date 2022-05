Disney+ estudia controlar las cuentas compartidas

Por ejemplo, Disney+ también se está sumando a esta ofensiva. De hecho, está enviando mails a sus usuarios con una encuesta en la que preguntan la causa por la que comparten cuenta con otras personas no convivientes, informa 20minutos. Esta fórmula podría ser la antesala del cobro por compartirla, aunque sea con un precio atractivo. Todo está por ver.

Entre las opciones de respuesta de la encuesta, plantean si no utilizan el servicio con regularidad, si no les importa que tenga acceso a su información en estos servicios, si los usuarios compartidos no quieren pagar, o si no pueden pagar el servicio y el titular quiere ayudarles, entre otras respuestas. Incluso Disney+ pregunta si el titular comparte cuentas simplemente para poder hablar de los contenidos con ellos después.

prueba piloto que se llevará a cabo en las próximas semanas en varios países latinoamericanos, como Perú, Costa Rica y Chile. Por de pronto, Disney+ busca ingresos adicionales, y subió sus precios en febrero en España a los nuevos usuarios. Su competidor Netflix va a implantar una especie de ‘peaje’ para evitar estos abusos y el frecuente baile de contraseñas. Se trata de unaque se llevará a cabo en las próximas semanas en varios países latinoamericanos, como Perú, Costa Rica y Chile.