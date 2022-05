Día de Star Wars 2022: 10 memes divertidos para celebrarlo

Todo el planeta celebra el Día de Star Wars. Quizá no de manera generalizada pero sí son muchas las personas de todas las partes del mundo las que rinden homenaje a esta saga de ficción cuyas películas, series, videojuegos, juguetes, tienen millones de fanáticos alrededor del mundo.

divertidos memes para celebrar esta fecha tan especial. El año pasado Los Simpson ( famosos por sus predicciones ) aprovecharon esta fecha señalada para estrenar un cortometraje que protagoniza Maggie. También Disney Plus se unió a la celebración estrenando 'Star Wars: The Bad Batch'. Todos los años este aniversario llega cargado de guiños. Los cibernautas, por su parte, comenzarán en breve a compartirpara celebrar esta fecha tan especial.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El origen de este momento es muy curioso, pues tuvo lugar en el mismo año en el que se estrenó la primera película, 'Una Nueva Esperanza', e incluye un mensaje bastante político incluido en su historia.

Resulta que, el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News, publicó entre sus páginas la felicitación de varios políticos dirigida a la conservadora Margaret Thatcher por haber sido elegida como la nueva primer ministra del Reino Unido.

El mensaje incluía la frase más popular de la película, que en ese entonces enloquecía al mundo por su originalidad y viajes intergalácticos. "May the Force be with You, Maggie (traducido al español como "Que la fuerza te acompañe, Maggie).

Sin embargo, y ya que fue publicado el 4 de mayo, la frase dio lugar a un bonito juego de palabras en inglés, pues, "Force" suena muy parecido a "fourth" (cuarto).

Desde entonces los fans de la franquicia creada por George Lucas instituyeron este día para celebrar la historia de la saga vistiéndose como sus personajes favoritos o recordando algunos de los mejores momentos del universo, tanto el antiguo como el extendido.