Estrenos Netflix mayo 2022: novedades de series y películas

El mes de mayo viene cargado de novedades en Netflix . Nuevas películas y series están a punto de estrenarse y prometen pegarnos a la televisión , tras un mes de abril muy floreciente.

De entre las múltiples novedades destaca la cuarta temporada de 'Stranger Things'. A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña. En esta cuarta temporada se regresa a Hawkins, y Eleven tiene que volver a empezar de cero. El terror será el denominador común de esta serie, donde sus protagonistas tendrán que superar nuevos retos.

También en esta plataforma llega con fuerza la serie argentina 'El Marginal', en su quinta temporada, la final. En ella, Miguel busca redimirse tras las rejas y Diosito vuelve a la calle, un terreno inexplorado para él. Los conflictos en la cárcel de Puente Viejo irán a más y amenazan su existencia.

La serie 'Clark' también presenta un trasfondo carcelario, puesto que cuenta la historia de Clark Olofsson, el polémico criminal y ladrón de bancos que inspiró el término ‘síndrome de Estocolmo’. Está basada en sus verdades y sus mentiras.

En cualquier caso, puedes optar por otros títulos. Estas son 5 miniseries de Netflix para ver en un maratón.

TODAS LAS NOVEDADES DE NETFLIX EN MAYO 2022

1 mayo

Seven Years in Tibet

Summerland

Jackass: The Movie

Jackass 2.5

3 Ninjas: Kick Back

40-Love

A River Runs Through It

¿Eres tú el indicado?: Temporada 6

Maravillas de Blippi: Temporada 1

Novia cadáver

Den of Thieves

Dirty Harry

42

Empire State

Forrest Gump

Harold & Kumar Go to White Castle

Hello, My Name Is Doris

John Q

Jackass 3.5

Menace II Society

Once Upon a Time in America

Rambo

Rambo: Last Blood

Road to Perdition

Soul Surfer

The Gentlemen

The Lake House

Crazy, Stupid, Love.

U.S. Marshals (1998)

War of the Worlds

When Harry Met Sally

You’ve Got Mail

2 mayo

Octonauts. Temporada 2.

3 mayo

Aguanta la respiración: El buceo en hielo.

4 mayo

40 años de juventud.

The Circle: Temporada 4.

El marginal: Temporada 5.

Meltdown: Three Mile Island.

Summertime: Temporada 3.

5 mayo

Clark.

Hermanas de sangre.

El Pentaverato.

Thomas y sus amigos. Temporada 1

Bebés salvajes.

6 mayo

A lo largo del viaje.

Marmaduke.

El sonido de la magia.

Thar.

El derribo.

Bienvenido a Eden.

8 mayo

Christina P: Mamá Genes.

9 mayo

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenible.

10 mayo

Outlander: Temporada 5

Madres trabajadoras: Temporada 6

42 días de oscuridad.

Brotherhood: Temporada 2.

Operation Mincemeat.

Padre Nuestro

El rey de la fuga.

12 mayo

Maverix.

Belleza salvaje.

13 mayo

El abogado de Lincoln.

Bling Empire: Temporada 2.

La vida y las películas de Erşan Kuneri

Nuevas alturas.

Último año

14 mayo

Borrego

15 mayo

PJ Masks: Temporada 4

16 mayo

Las aventuras de Blippi

Siervo del Pueblo: Temporada 2-3

Vampiro en el jardín

17 mayo

The Future Diary: Temporada 2.

18 mayo

Infierno cibernético:

Love on the Spectrum EE. UU.

La familia perfecta.

Toscana.

¿Quién mató a Sara?: Temporada 3.

19 mayo

Una pareja perfecta.

El jefe en pañales: De vuelta en la cuna.

The G Word con Adam Conover

Insiders: Temporada 2.

El Fotógrafo: Asesinato en Pinamar.

Rodrigo Sant’Anna: He llegado.

20 mayo

Ben ha vuelto

F * ck Love Too.

Jackass 4.5

Love

El lado equivocado de las vías.

22 mayo

ONE PIECE

23 mayo

Ghost in the Shell: SAC_2045: Temporada 2.

Godspeed.

Mar de amor.

25 mayo

Colgante Larva.

Que alguien alimente a Phil: Temporada 5.

26 mayo

My Little Pony

Pokémon Master Journeys

27 mayo

Stranger Things 4

30 mayo

Mighty Little Bheem

31 mayo

El ascenso de las Tortugas Ninja mutantes adolescentes: Temporada 1