Toonify: la web que te convierte en un personaje de Pixar

¿Fuiste uno de los que te bajaste FaceApp para descubrir cuál sería tu aspecto al llegar a la tercera edad o cómo te sentaría un cambio de sexo? Pues entonces no podrás resistirte a Toonify, la web que consigue convertirte en un personaje de Pixar, el estudio de animación que ha revolucionado los dibujos animados en los últimos años y que actualmente pertenece a la compañía Walt Disney.

La web se ha convertido en todo un fenómeno viral y pocos se resisten a la tentación de probar cuál sería su aspecto en versión dibujo animado. Aunque más de uno de puede llevar un buen susto, al observar cómo su frente empequeñece en un efecto que en algunos casos resulta un tanto perturbador.

Para lograr esta transformación, Toonify "cuenta con el amable apoyo" de la empresa de inteligencia artificial DeepAI y la 'toonificación' se realiza mediante modelos de deep learning.

¿CÓMO USAR TOONIFY?

Como casi siempre en este tipo de herramientas, cuanto mayor resolución tenga la foto que subes y menos cargada esté, mejor -evita elementos extraños que puedan confundir a la inteligencia artificial-. La página web te recomienda que mires al frente en la imagen, pues es para lo que está entrenado su sistema de detección de rostros.

Si llevas gafas, no te sorprendas si tu dibujo no las tiene. "No son muchos los personajes de películas animadas que usan gafas, por lo que el modelo parece haber aprendido a quitárselas en su mayoría".

