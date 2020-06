Reto visual: ¿puedes encontrar a la lechuza escondida en la corteza de este árbol?

La naturaleza siempre ofrece espectáculos asombrosos, tanto por su flora y paisajes como por su fauna. A menudo, los animales deambulan y se esconden perfectamente, hasta el punto de mimetizarse con el ambiente en una comunión perfecta.

El fotógrafo Varun Jain, nacido en Chennai (India), hizo una fotografía en el Parque Nacional Pench a una lechuza pero, cuando bajó la vista y comprobó la instantánea, se sorprendió al no lograr localizar al animal.

Este aficionado de 30 años se encontraba con unos amigos buscando leopardos en un safari cuando descubrió en un árbol, camuflada entre la corteza, una lechuza apenas visible. "Nos costó casi 10 minutos entender que estábamos mirando una lechuza", declaró a 'DailyMail'.

"La habríamos perdido de vista por completo si no fuera por el pequeño movimiento que hizo que me fijarme en ella", añadió. Y es que mirando la foto se evidencia lo difícil que es encontrarla.

Pero lo que también es muy difícil es explicar a otra persona dónde está, pues apenas se puede distinguir su cuerpo. Lo que sí se ve, mirando detenidamente en la corteza, es la cara del ave. Un reto visual que supone todo un desafío para los usuarios en las redes.

Try and spot the #owl (it's a real hoot!): #Bird is perfectly camouflaged against its woodland background

At first glance, it looks as though the photographer may have missed its subject

But on closer inspection an owl can be seen perfectly camouflaged in woodland pic.twitter.com/VA0SE1fpLk