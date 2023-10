Muere a los 77 años el director de cine británico Terence Davies

El director de cine y guionista británico Terence Davies, autor de la película de 2022 'Benediction', ha muerto a los 77 años tras un breve periodo de enfermedad, ha informado este sábado su representante.

"Me entristece profundamente anunciar la muerte de Terence Davies, quien ha fallecido pacíficamente en su casa mientras dormía, después de una breve enfermedad, el sábado 7 de octubre de 2023", afirma su agente, John Taylor, en un comunicado remitido a la agencia de noticias británica PA.

La declaración incluye las palabras en latín "Umbra Sumus", del poeta Horacio, y un extracto del poema de la escritora británica Christina Rossetti titulado 'When I Am Dead, My Dearest', los cuales tenían un significado especial para Davies, según la PA.

Nacido en Liverpool (noroeste de Inglaterra) en 1945, se introdujo en el mundo del cine en la década de 1970 y principios de 1980, con su trilogía de películas autobiográficas 'Children', 'Madonna And Child' y 'Death And Transfiguration', para realizar posteriormente nueve largometrajes más.

El año pasado estrenó la cinta de Netflix 'Benediction', basada en la vida del poeta inglés Siegfried Sassoon y protagonizada por Jack Lowden y Peter Capaldi.

En 1988, el cineasta ganó el Premio de la Crítica Internacional de Cannes por 'Distant Voices, Still Lives' (Voces distantes), una película basada en sus propios recuerdos familiares de una vida de clase trabajadora en el Liverpool de los años 1940 y 1950.

Trabajaron con él estrellas como Gillian Anderson, quien interpretó a Lily Bart en su adaptación de 'The House Of Mirth' (La casa de la Alegría) de Edith Wharton, mientras que Rachel Weisz interpretó a Hester Collyer en su adaptación en 2011 de la obra de Terence Rattigan de 1952 'The Deep Blue Sea'.

En 2016, la intérprete de 'Sex And The City' (Sexo en Nueva York) Cynthia Nixon encarnó a la poeta del siglo XIX Emily Dickinson en 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión), escrita y dirigida por Davies.