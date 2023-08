Taylor Swift es la principal nominada a los MTV Video Music Awards 2023

La siguiente artista más nominada es SZA, con seis nominaciones; seguida de Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith, todos con cinco cada uno; con cuatro están Diddy, Shakira y el grupo femenino surcoreano Blackpink.

Las mujeres representan seis de los siete nominados a vídeo del año: 'Attention' de Doja, 'Flowers' de Cyrus, 'Super Freaky Girl' de Minaj, 'Vampire' de Rodrigo, 'Kill Bill' de SZA y 'Anti-Hero' de Swift. La séptima nominación a vídeo de año es para una colaboración entre Smith & Petras en 'Unholy'.

Por primera vez desde que los VMA introdujeron la categoría de artista del año en 2017, todas las nominadas son mujeres: Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj, Shakira y Swift.

Esta es también la primera vez que dos de las nominadas son latinas, pues tanto Karol G, como Shakira son colombianas.

El primer artista latino en ser nominado en esta categoría fue el puertorriqueño Bad Bunny, quien ganó el año pasado.

Además de su nominación a artista del año, Swift compite por siete premios por su éxito 'Anti-Hero': vídeo del año, canción del año, mejor pop, mejor dirección, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor edición.

A pesar de contar con seis nominaciones, SZA no fue nominada a artista del año. Su gran éxito 'Kill Bill' compite por cinco premios: vídeo del año, canción del año, mejor dirección, mejor dirección de arte y mejor edición. Mientras que su tema 'Shirt' está nominado a mejor R&B.

Los VMA agregaron este año la categoría 'mejores afrobeats', que se une a otras categoría específica de género como: latina, K-pop, rock, alternativa, R&B, pop y hip-hop.

de este año están nominados: Anitta, por 'Funk Rave'; Bad Bunny, por 'Where She Goes'; Eslabon Armado y Peso Pluma, por 'Ella Baila Sola'; Karol G y Shakira, por 'TQG'; Rosalía, por 'Despechá' y nuevamente, por 'Acróstico'.