Muere a los 81 años el artista y publicista pamplonés Carlos Ciganda

Carlos Ciganda Archanco ha fallecido este jueves a los 81 años, apenas un mes después de que inaugurar s El artista pamplonés, apenas un mes después de que inaugurar s u última exposición, 'Torpedeando', en la que hacía un guiño al mundo del cómic

Pintor por vocación y publicista de profesión, Ciganda se mantuvo fiel a un estilo y unos principios que le situaron en la influencia impresionista y la estética pop. Se le notaba en su empeño por resaltar la figura humana sobre fondos muy trabajados o en su interés por exagerar los rostros de sus personajes.

El color es otro elemento que caracteriza la obra de Ciganda, autor de una pintura vitalista con tonalidades muy vivas. “Muchas veces los colores de mis cuadros no tienen nada que ver con los originales. El cuadro, desde que nace, va creciendo y cambiando. Me salen colores que no tengo previstos y ahí los dejo”, señalaba en una entrevista en 2006 el artista, casado y con cuatro hijos y siete nietos.

Una de sus iniciativas más originales fue probablemente su serie 'Ironías', que no dejó de crecer hasta sumar más de un centenar de obras inspiradas en grandes maestros universales y también en artistas menos conocidos. Entre sus inspiraciones se puede citar a Goya, Julio Romero de Torres, Cézanne, Leonardo da Vinci, Velázquez, Van Gogh, Renoir, Matisse y Picasso, entre muchos otros. “Sus obras merecen mi admiración. Y, desde el máximo respeto, les doy un toque más divertido”, decía de esas obras cuando expuso la séptima edición de la serie en la galería Michel Menéndez, en 2016.

Para pintar esas recreaciones de grandes obras, Carlos Ciganda analizaba “los tipos de trazos y técnicas de estos artistas para poder versionar sus obras, siempre con respeto y sentido del humor”. En esas obras, en las figuras humanas se perfilaba un rasgo común: unas grandes cabezas. “El ser humano se expresa corporalmente, pero lo que más transmite es el rostro. Al agrandarlo, se muestra con mayor fuerza toda esa expresividad”, afirmaba el pintor pamplonés cuando inauguró su primera serie en 2009.

LA DUQUESA DE ALBA

Una de las obras de esa serie, una mujer vestida de blanco, mirando de frente y dirigiendo a un perrito, una versión caricaturizada de Cayetana de Alba, la adquirió la propia duquesa de Alba por 1.500 euros. “Me quedé alucinado. Ella me cae muy bien y además es muy amante del arte”, expresaba el autor. En ese caso, se inspiró en obra de Goya para realizar su obra. “Es un personaje tan peculiar, y debió de salir mi alma publicitaria para hacerlo. Le mandé el calendario en Navidad y me contestó muy amablemente”, recordaba en su día.

Ciganda ha protagonizado también exposiciones como la que en 2004 dedicó a las mujeres, imitando las poses de otras llenas de sensualidad que había pintado el artista italiano Amadeo Modigliani. Esa idea le dio primero para un calendario y después para una exposición donde las mujeres retratadas fueron amigas del pintor.

Dos años más tarde, en la galería San Antón, dedicó 26 obras a escenas cotidianas que le llamaban la atención. “De alguna manera estoy siempre buscando. Los pintores pasamos más tiempo dándole vueltas al coco que en el mero hecho de pintar”, explicaba el autor en 2006. “Me puede sorprender de repente una imagen y ya pienso en pintarla”.

En su última exposición hizo una interpretación particular de los cómic que le influyeron, siempre con el humor por delante. “Yo pongo un poco de ironía en todo lo que hago, ni lo oculto ni me molesta decirlo. Yo soy así y cada uno debe mostrarse como es, con su sonrisa, su ironía y su forma de ver la vida”, reconocía Ciganda. “Siempre he sido algo bandido, con ese punto que te hace ser atrevido. Si esa es mi forma de ser, mis dibujos y pinturas también lo transmiten.

