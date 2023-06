Once jóvenes son premiados por su talento gastronómico

la joven gastronomía navarra puede disfrutar de una jornada dedicada a reconocer su trabajo. Ayer al mediodía fue una de esas excepciones con la celebración de los premios Talento Gastro Navarra 2023 en el Hotel Tres Reyes, un reconocimiento a la labor que desempeñan profesionales menores de 40 años dentro de este sector. Este certamen organizado por Diario de Navarra —de la mano con Vocento Gastronomía y patrocinado por el — celebra su segunda edición tras el éxito obtenido el año pasado. Son pocas las ocasiones en las quepuede disfrutar de una jornada dedicada a reconocer su trabajo. Ayer al mediodía fue una de esas excepciones con la celebración de los premiosen el Hotel Tres Reyes, un reconocimiento a la labor que desempeñan profesionales menores de 40 años dentro de este sector. Este certamen organizado por—de la mano cony patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona — celebra su segunda edición tras el éxito obtenido el año pasado.

Los premios Talento Gastro han contado con trece categorías y 35 nominados. La presentación del evento corrió a cargo de la periodista Belén Galindo, en una programación que contó con la participación de la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, quien se comprometió a “impulsar la gastronomía desde el Ayuntamiento”. También destacó que este sector se trata de “unos de los principales atractivos turísticos”. También participaron Alicia Nicolás, directora comercial de Diario de Navarra, y Fernando Basarte, consejero del grupo La Información.

El grupo La Información abrió los premios con la entrega del galardón al mejor coctelero. Por su parte, Vocento Gastronomía entregó el premio a mejor repostero. La empresa cervecera Keler otorgó el de mejores pintxos, mientras que el premio a mejor parrillero lo entregó Diario de Navarra. Hotel Tres Reyes reconoció el galardón a la mejor atención en sala. Bodega Castillo y Laboral Kutxa dieron los premios a mejor sumiller y talento emprendedor, respectivamente. El encargado de desvelar el premio al mejor tratamiento del producto de la tierra fue la empresa MCA Spain, seguido de Basque Culinary Center, que entregó el reconocimiento al relevo generacional. Ibarrola otorgó el de mejor productor del año y el de mejor cocinero estuvo reservado para ALUSALDU.

LOS GANADORES

SARA EL MOUTAOUAKIL, mejor coctelera

De 23 años, esta joven trabaja en el local Subsuelo. “Desde pequeña me gustaba la coctelería y empecé hace dos años”. Uno de los aspectos que destacó al recibir el premio fue la importancia que tiene probar nuevas técnicas y la capacidad de los cócteles de compenetrarse con la cocina, pero al mismo tiempo es un consumo independiente. Para ella, esta experiencia ha sido algo “muy diferente” a lo que está acostumbrada. Su cóctel favorito, reconoció, es el mojito

JUAN MARI IRIARTE, mejor repostero

“Somos la única empresa del mundo que fusiona oro y chocolate”, expresó Juan Mari Iriarte, de Ekhi Gold, con el premio recién obtenido. La idea se le ocurrió durante un paseo por la cornisa vasco-francesa. Aquel día Iriarte se fijó que el sol se estaba poniendo sobre el mar, lo que le pareció un bombón de oro. Los inicios fueron complicados debido a los problemas por encontrar el oro, fusionarlo con el chocolate y saber dónde venderlo. Iriarte decidió ir solo a Marbella a buscar estas respuestas

SERGIO LERGA, mejores pintxos

Lerga trabaja en el restaurante La Vieja Iruña y lo que busca es representar la cocina navarra en miniatura, con una especial pasión por la verdura. Valoró que “Pamplona está ahora mismo a un nivel altísimo de pintxos y no tiene nada que envidiar a lo que hay en el resto de España”.

IÑAKI GOMARA, mejor parrillero

Este joven de 25 años comenzó hace un año en el restaurante Remigio, el negocio familiar, que celebra 60 años. La parrilla fue “de rebote”, pero le apasionó. “La parrilla es complicada, hay que tener mucha intuición. No funciona dos días igual”, explicó. Quiso agradecer a su jefe, Luis, quien le introdujo en este sector y a sus padres. “La familia siempre me dice que luches por mis sueños y es lo que estoy haciendo”, manifestó.

JAIONE AIZPURUA, mejor atención en sala

Del restaurante Kabo, Jaione Aizpurua subió al escenario con parte del equipo. La otra restante se encontraba trabajando para que “ellos estuvieran aquí”. “No somos un número. Todo esto no tendría sentido si no tuviera este equipo detrás”, dijo Auzpurua, visiblemente emocionada. Para Aizpurua y el resto de la plantilla lo más importante a la hora de tratar con un cliente es la energía que se transmite. “Por mucho que una persona se forme tiene que transmitir. Hay que ponerse en la piel del otro y eso muy poca gente lo sabe hacer”, aseguró. Dedicó el premio a su abuelo fallecido, quien les enseñó “lo que da la tierra”, por eso trabajan con, por ejemplo, verduras. .

SANTIAGO GUINDANO, mejor sumiller

“Un sumiller nace y se hace”, aseguró Santiago Guindano, del Hotel Xabier. Guindano habló de la importancia que tuvo su padre, quien le puso en contacto con este sector en un ambiente natural, siempre rodeado de animales. “El vino en un restaurante es un complemento muy importante y va de la mano de todo el equipo, no solo el sumiller”. Uno de los elementos más importantes de su trabajo pasa por la sensibilidad y la capacidad de comunicarse con cocina.

CARLOS JORDÁN, mejor talento emprendedor

El trabajo de Jordán, de 33 años, con Soto del Prior es “criar vacas y venderlas dignamente”. El principal concepto es “dignificar la actividad rural”. Jordán viene de familia ganadera y siempre ha tenido esas ganas de trabajar por cuenta propia. “Hay que entender que el esfuerzo es incomodidad y no se puede vivir siempre cómodo”, compartió. Para Jordán, la principal dificultad de ser emprendedor pasa por que te den oportunidades. “Todos sabemos lo que supone el trabajo de campo, pero es muy satisfactorio poder decir que esto que tengo me lo he ganado yo”. Su padre, Miguel Ángel, ha sido un gran impulso para su trabajo.

ARANTXA Y PATXI BIURRUN, mejores tratadores del producto de la tierra

Comenzaron en 2015 poco a poco con particulares de carnicería. Centro de Caza Navarro consiste en cubrir, en palabras de Arantxa Biurrun, “todo el proceso completo desde que el cazador abate una pieza, la recogimos y la metemos en el circuito alimentario con todas las garantías”. Arantxa valoró que el consumo sostenible está creciendo y aseguró que buscan que la carne de caza sea más asequible para el público y sea más consumida. “Comer esta carne es lo más natural que hay”, afirmó.

JOXE Y PAULA APEZTEGIA, premio al relevo generacional

La clave de su restaurante Santamaría es su filosofía, la filosofía del puchero, del potaje, lo casero. Y Joxe y Paula continúan con ese legado familiar. Ellos se han criado en la cocina y quisieron agradecer especialmente a su madre y a la amatxi, que va camino de cumplir 101 años. “Ella sigue bajando al restaurante. Nos pone firmes a todos”, confesó Paula Apeztegia. Desde las siete de la mañana comienzan a preparar esa comida tradicional y continuar alimentando la tradición.

SERGIO COBO, mejor productor

Sergio Cobo, de Otxokain, pidió que el público apoye el producto local, lo que generó el momento más álgido de la entrega por parte del público, que rompió en aplausos. “Somos tradición. Cuidamos lo que nos rodea”, aseguró. También pidió a la alcaldesa que impulsase más mercados locales, “traer el mundo rural a Pamplona”, con el aplauso del público de nuevo. Cobo comienza su jornada a las siete de la mañana ordeñando.

EDUARDO LLOP mejor cocinero

Procedente de Lima, la cocina de Llop, del restaurante Les Amis, tiene fuertes influencias de la gastronomía francesa, pero su amor por esta profesión le vino de Karlos Arguiñano. “Lo veía en la televisión y le cogí cariño. Empecé a cocinar y ahí comencé a querer dedicarme a esta profesión”. Acababa de ganar el premio y todavía no se lo creía. “Navarra es una segunda casa, me ha acogido muy bien”, expresó. Para Llop, un hombre tímido, la cocina es la manera “de plasmar lo que sentimos”.