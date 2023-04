Doce citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES DÍA LIBRO

XXV Lectura Pública de El Quijote. Biblioteca de Navarra. De 10 a 14 h y de 16 a 18:30 h. Ciclo ‘Día del Libro’. Organizan: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia y Ateneo Navarro.

‘Un cuento musical de lo más informal’. Biblioteca de Navarra. 19 h. Espectáculo literario musical en castellano y euskera sobre la obra de Roald Dahl Los tres cerditos (Cuentos en verso para niños perversos) con la actuación del sexteto de viento y piano Ensemble Sarasate del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Lectura dramatizada a cargo de Carlos Remón.

‘Entre poemas y canciones’. Biblioteca Txantrea. 19 h. Coro Arturo Kanpion Abesbatza + Kruzi Barrena y Marian Salinas. El coro txantreano traerá a la biblioteca un nuevo repertorio de magníficas canciones, que alternarán con los poemas recitados por las poetas Kruzi Barrena y Marian Salinas. Director: Mikel Lumbreras. Aforo limitado. Retirada previa de invitaciones de manera presencial, en el tfno. 948 149882, o en biblitxa@navarra.es

VIERNES MÚSICA

‘En tierra extraña’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Producción de SOM Produce y Teatro Español. Con Diana Navarro, Alejandro Vera, Avelino Piedad. Dirección: Juan Carlos Rubio. Musical con copla, jazz y mucho más. Un encuentro que habría sido inolvidable: Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. Entradas: 22, 18 y 8 €.

Sinopsis: España, 1936. Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Pero cuando se encuentran frente a frente, se desvela la verdadera razón de ese encuentro: avisar a Federico de que la situación del país es irreversible y que su nombre figura en varias listas negras. “Gente como él” debería huir al extranjero cuanto antes por su propia seguridad. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. No quiere abandonar su patria, en ningún lugar se sentiría como en ella…

VIERNES MÚSICA

Antonio Baciero: ‘Ochos siglos de música navarra’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Piano. Recital en el que están representadas las múltiples vertientes didácticas de su amigo y maestro Fernando Remacha. Entradas: 16 y 18 €.

Abren el programa unas Trovas del Rey Teobaldo de Navarra (1201-1253) resultado de los encuentros mantenidos entre Baciero y Remacha en la Semana de Estudios Medievales en Estella, cuya vertiente musical dirigía el tudelano desde sus comienzos. Siguen obras procedentes de la labor musicológica de Antonio Baciero con el también tudelano Joseph Ximénez (1600-1672), el corellés Joaquín Asiain (1758-1828) y el roncalés Sebastián de Albero (1722-1756); todas ellas procedentes de la Nueva Biblioteca Española de música de teclado iniciada por Baciero en 1979 en la Unión Musical Española (Madrid) con el impulso y criterio de Remacha. La publicación incluyó las tres Sonatas conservadas en un manuscrito de El Escorial de Julián Prieto (1765-1844), Maestro de Capilla de la Catedral de Pamplona durante más de 40 años y profesor de Eslava. El recital tiene como colofón una de las obras más emblemáticas del Maestro de su época tudelana: la Sonatina de 1948.

VIERNES TEATRO

‘Passport’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con Yllana. Historia de 4 cómicos de gira por un país llamado Komedistan… Entradas: 10 €.

Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma en un restaurante, hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de una función resumen la experiencia de trabajar en el extranjero. Un homenaje a la vida de los artistas que cruzan fronteras con el propósito final de compartir la risa por todo el planeta. Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos.

SÁBADO MÚSICA

Vermú Solidario con Muxutrock Rock & Bihotz (Asociación Zaporeak). Zentral Pamplona. 12.30 h. A favor de las personas refugiadas que permanecen atrapadas en la isla de Lesbos. Entrada gratuita. También hay FILA 0. Kutxabank: ES14 2095 5092 00 9115250322. Laboral Kutxa: ES71 3035 0103 88 1030035880. BIZUM–apartado donaciones Zaporeak. Código: 00435.

SÁBADO MUSICA

Mocedades & Los Panchos 2023. Baluarte. 20 h. Entradas: 32 a 50 €.

El grupo Mocedades se encuentra celebrando sus más de 50 años de trayectoria artística y para la ocasión la banda bilbaína ha querido contar con la colaboración de otro grupo legendario, el Trío Los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. Ellos son un referente mundial del bolero y la balada romántica. En el concierto, cada grupo interpretará sus reconocidos repertorios e interactuarán en diversos momentos de la velada.

SÁBADO MÚSICA

Concierto de Dj Moderno (Live Act) y Tú Peleas Como Una Vaca. Txintxarri bar, Pamplona. 21 h. Apertura de puertas 20:30 h. Afterparty 23 h Dj Moderno (Dj set). Entradas: 8 € anticipada (wegow) y 10 € en taquilla.

Dj Moderno (Live) lleva más de 20 años publicando remixes de bandas indies nacionales e internacionales, produciendo música para cine y publicidad, actuando y publicando material con distintas bandas y agitando la noche indie/electrónica de numerosas salas y festivales de este país. El proyecto Dj Moderno Live va cogiendo forma a lo largo de 2021 mientras Dj Moderno va subiendo los singles a las distintas plataformas digitales. Los tres músicos van ensayando y preparando el directo. En abril 2022 se estrena el larga duración de Dj Moderno de nombre ‘La Nave Nodriza’ que incluye 11 singles y el trío se lanza a presentarlo en directo. Interpretan las canciones de DJ Moderno en directo con contundentes bases electrónicas y preciosas melodías pop utilizando en su set de directo instrumentos como vocoders, sintetizadores, guitarra y bajo con una muy cuidada puesta en escena. Integrantes: German Ormaechea ‘Dj Moderno’ -bajo, sintetizadores, cantante, compositor-; Dj Moderno Alberto "Berty" García -guitarra y sintetizadores- e Isabel Borbolla "Isa Atómica" -vocalista y arreglista vocal en el proyecto, profesora de canto..- Es la presentación oficial del proyecto en la capital navarra. Tú Peleas Como Una Vaca es un proyecto de Jorge y Julo dos nerds que recuerdan con añoranza los sonidos de los ochenta, las coreografías de los noventa y las producciones de los dos mil. Proponen un pop electrónico de letras frikis y estética nerd con una inspiración retro pero moderna. Un estilo propio, auténtico, elegante y bailable que ellos definen como electro-nerd. Desde que comenzaron su andadura, el proyecto no ha parado de crecer. Sus conciertos son sesiones de música electrónica acompañadas de guitarra, bajo, batería y sintes donde la música no para de sonar alternando temas propios con originales mashups de conocidas canciones. Tras tres singles publicados en 2021 (“Dueles”, “Circo” y un mashup entre Camilo Sesto y Billie Eilish de "Vivir Asi es Morir de Amor"), en 2022 presentaron su EP debut titulado ‘Ni Mu’.

SABADO TEATRO

‘El crimen fue en Granada’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con La Nave Prod. Teatrales. Entradas: 9 € General, 7 € Anticipadas. 4 € Con carnet joven.

Porque es necesario acercar la poesía al público. Porque es necesario no olvidar para no repetir; y porque aunque pueda resultar… ¿incómodo?, merece la pena escuchar una parte de lo que fuimos; y es que hubo una época en la historia de España en la que, a los poetas, los versos les salían del dolor, de los poros, de la sangre en el ojo. Aquella época fue la Guerra Civil. Aquellos poetas fueron, entre otros muchos, Rafael Alberti, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, León Felipe, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández… Hoy, vivimos una situación que asemejan a una guerra, y aunque hay rasgos que diferencian los dos momentos de esta España, hay algo que en la distancia y en el tiempo extiende su fina tela de araña… el dolor, el dolor propio y el ajeno. Y de ahí nace.

SÁBADO EN FAMILIA

‘Alicia en el País de las Maravillas’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Danza Neo-clásica. Apto para todos los públicos. Con CaraBdanza. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

La compañía CaraBdanza retoma otro clásico de la literatura infantil para convertirlo en espectáculo de danza. En esta ocasión es la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, con coreografía de Gonzalo Díaz y música de Johann Strauss II. Es una historia sobre el tiempo, los relojes y los sueños, con una niña como protagonista que tendrá que comprender el paso de niña a adulta. A lo largo del cuento se encontrará con divertidos personajes que le harán comprender que crecer y madurar no supone dejar de lado el niño que llevas dentro y que, a pesar de ese trayecto, la fantasía y los sueños seguirán estando junto a ella.

DOMINGO DÍA LIBRO

Día del Libro y de la Flor en Pamplona. Paseo peatonal de Carlos III, a la altura de la avenida de Roncesvalles. Horario: de 10 a 21 horas ininterrumpido. 17 librerías darán asesoramiento sobre nuevas lecturas y ofrecerán sus libros con un 10% de descuento.. Como novedad, libreros y libreras han decidido dar un fin solidario a las flores que tradicionalmente se regalan junto con la compra de un libro. Así, se podrá adquirir una flor, al precio simbólico de 50 céntimos, en favor de la Fundación Gizakia Herritar/París 365. El puesto de flores estarán atendido por voluntarios/as de dicha entidad social. Organiza: Asociación de Librerías de Navarra Diego de Haro.

DOMINGO TEATRO

‘Paraíso perdido’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. De Helena Tornero y Andrés Lima. Basado en el poema épico de John Milton. Dirección: Andrés Lima. Una coproducción del Teatre Romea, Grec 2022 Festival de Barcelona y Centro Dramático Nacional. Entradas: 22 y 15 €.

Reivindicado por los románticos como el verdadero héroe, el Satán de Milton simboliza el rebelde sublevado ante la tiranía. Una rebelión fracasada que condicionará el destino del hombre y de la mujer. Desde una mirada contemporánea, este Paraíso Perdido es un homenaje al oficio del comediante, tantas veces demonizado por su fascinante capacidad de transformación y de transgresión. Un viaje al lugar del otro, un dejarse atravesar por la poesía del autor y descubrir qué parte hay en cada uno de nosotros de ángel, diablo, hombre, mujer, comediante o espectador. Andrés Lima nos llevará a un abismo poético.

DOMINGO EN FAMILIA

‘The Show Moscón’. Teatro de Ansoáin. 18 h. Con Galitoon. Entradas: 4 €.

Circo de títeres ambulante de “varietés”, presentado por un moscón gordo y rollizo. Un maravilloso circo, representado por un armario que abre sus puertas para mostrar los diferentes números que se hayan en su interior. Dentro de nuestro armario, podremos disfrutar de verdaderas Divas de la canción, absurdos números musicales, espeluznantes magos y mentalistas, increíbles bebés equilibristas, maravillosos números de danza y un sin fin de humor…