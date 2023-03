Chica Sobresalto ha publicado este miércoles el penúltimo adelanto del que será su próximo disco, 'Oráculo'.

El nuevo tema se titula 'Poquita cosa' y es una colaboración con el grupo de Toledo 'Veintiuno'.

"Esta canción forma parte de mi Oráculo, es el joker, el comodín, es lo que tú quieras que sea. Es lo que Veintiuno es para mí: Un lugar seguro y divertido", afirma la artista navarra en la presentación de su nuevo tema. "Siempre he creído que tenía que aprender a no sentirme tan poquita cosa, pero ahora lo que quiero es entender que puedo hacer cosas grandes siendo poquita cosa, porque lo soy, y no es malo, y no pasa nada", asegura.