Chica Sobresalto vuelve con 'La estrella', el primer adelanto de su próximo álbum

La navarra Chica Sobresalto (Maialen Gurbindo) ha lanzado este viernes ‘La estrella’, el primer adelanto de su próximo álbum, que publicará en 2023 bajo el título de ‘Oráculo’ y contando nuevamente con Santos y Fluren.

Según señalan desde la discográfica Dromedario Records, "la carta de presentación es una canción luminosa con estribillo pegadizo, que se mueve entre la nostalgia, los sueños de una niña y la realidad que se encuentra cuando se hace mayor y se da cuenta de que aunque las cosas no son tan idílicas como soñaba, tampoco están tan mal".

"‘La Estrella’ es un homenaje a esas mujeres artistas sin las que quizá hoy no existiría Chica Sobresalto y también habla de los años siguientes en los que asomaban la cabeza esos sentimientos reprimidos, cada vez que recibía un ‘no’ a lo largo de su carrera. Todas esas experiencias que pretendían ir apagando la luz para convertirla en una adulta gris", describen.

Lo que dice Chica Sobresalto sobre su nuevo tema:



Los mejores conciertos siempre fueron dentro de mi habitación, con la puerta cerrada hasta que todo estuviera bien preparado. Quería ser Madonna, Shakira, Shania Twain… Estoy profundamente agradecida por haber tenido referentes femeninas tan potentes.



Está claro que no me parezco en nada a la prota del Bar Coyote, pero era la ilusión de mi vida, no pensaba en otra cosa.



Me regalaron un chisme con un micro y se podían grabar cintas, así que me inventé un programa de radio para poder ser la invitada.



Soñaba con vivir en Madrid y convertirme en una adolescente prodigio que llena estadios.



Nunca ocurrió, pero aprendí que se puede hacer música desde cualquier lugar, con más o menos repercusión, pero con la misma esencia.



Cuando decides que quieres intentarlo, un montón de personas te dicen que será difícil, que tendrás que pagar facturas, que es casi imposible. Pero yo decidí apostar por el casi.



Pueden quitarte muchas cosas pero no la sensación y la libertad de componer, de juntarte con tu familia y tocar.



No fue como me imaginé, fue mejor.



He querido ir a ver a Maialen del pasado para explicarle que pase lo que pase ella ya es una estrella. Esta canción es un regalo para ella.



Gracias a mi banda: Gorka Cia, Olaia Inziarte, Ander Arlegui y Aritz Legarrea.



Gracias a El Dromedario Records por seguir confiando en mis ideas locas.



Gracias Leire y Maite por crear el vídeoclip conmigo, gracias a todo el equipo.



Eskerrik asko Arai, eskerrik asko ama.



Gracias Koko por ser mi oráculo.



Gracias Santos&Fluren por compartir vuestra sabiduría con nosotras.



Gracias Iosu por todas las cosas, por ser mi escudero, por diseñar este proyecto tan importante para mí.



Gracias Bruno por ayudarme a grabar la demo, por sonreír y decirme que todo saldrá bien.



Querida canción, ahora ya eres del mundo, gracias por venir, sanar y volar a donde las personas que te escuchen te quieran llevar.