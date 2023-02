Anne Lukin: "No tiene sentido hacer música sólo para gustar"

Con poco más de 21 años, la pamplonesa Anne Lukin sigue trabajando para encontrar un sitio en la escena de la música popular, después de su paso por Operación Triunfo 2020. El 3 de febrero publicó el primer single titulado Ni olvidar del que será su nuevo álbum. Es una canción que trata nos habla sobre el olvido y sobre todas las cosas que le recuerdan a él.

Parece que sus nuevas composiciones tienen también un nuevo concepto estilístico…

Van en línea con los cambios que he experimentado como persona. Se notan en la sonoridad aunque responden a algo muy personal, en cómo me he posicionado y reenfocado al componer. Creo que las canciones del anterior disco fueron como vomitadas, sin pensar mucho. En este nuevo proyecto siento que estoy eligiendo todo, que tengo mucha más conciencia de las decisiones que tomo.

¿En este segundo paso de su carrera musical quiere expresar otros sentimientos?

Sí, porque me siento diferente. Hasta la fecha he ido haciendo canciones y no he pensado mucho más allá. Pero al publicar Ni olvidar hemos trabajado las decisiones, hemos hecho un fanzine, pensado mucho a quien enviarlo…

¿Ha ido creciendo en su propio proceso de autoproducción?

Antes preparaba las canciones a guitarra y voz, muchas en un solo día y me grababa una maqueta en medio día. Las nuevas canciones no han salido ni se han cerrado en un solo día. Ahora me doy cuenta que una canción no es menos pura si la vomitas en un día. Ahora pienso mucho más en el tema , en lo que se centra, y por eso el proceso de componer ya dura más.

Entonces Ni olvidar ha tenido un proceso mucho más largo…

Mucho más. Pensé mucho en lo que significa el olvido y le di muchas vueltas a la letra. Al expandir el proceso durante días he tenido mayor reflexión. Eso me ha ayudado a aclarar las ideas. He roto la barrera del miedo y el respeto hacia la figura del productor, que para mí eran como Dios. Para cuando la canción ha llegado a los productores ya estaba muy armada.

¿Son canciones que muestran su parte más vulnerable?

Creo que sí. Son canciones que las hago para mí, como una forma de “salvarme”. Llevaba varias compuestas y me di cuenta de que todas hablaban sobre miedos que tengo. Es una parte a la que no la hago mucho caso por vergüenza o porque es incómoda de ver y revisar. Pensé en darle un espacio como una forma de darme un abrazo a mí misma. Estas canciones me hacen la vida un poco más fácil.

¿Sinceridad?

Ahora me apetece ser muy sincera y es lo que quiero contar con mi música. Si en un momento se pasa por mi cabeza hacer música sólo para divertir o para gustar la música perderá el sentido para mí. Ahora era el momento de transmitir esta parte mía más oscura, de mala leche. Entiendo que pueda sorprender porque no se ha visto reflejada en anteriores canciones. Pero es algo natural y estoy tranquila porque no estoy impostando nada. Estoy contenta de poder enseñarla. Aunque parezcan otros tiempos, no pienso en componer una canción que entre en los 40 o para que se baile en las discotecas.