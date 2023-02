Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Libros, lenguas y traducción: puentes de palabras’. Sala de Grados del Edificio Los Olivos de la Universidad Pública de Navarra-UPNA. 18 horas. ‘El infinito en un junco’: Diálogo entre Irene Vallejo (Zaragoza, 1979), autora del citado ensayo, y Fernando Rey (Pamplona, 1961), su traductor al euskera. ’Diálogos UPNA 2023’. Moderador: Xabier Olarra.

‘Las murallas del Ensanche III. Del portal de San Nicolás a la Ciudadela’. Civivox Ensanche. 19 horas. Conferencia con Javier Mangado. Ciclo ‘Ver, oír, aplaudir’, programa de accesibilidad universal, en colaboración con Retina Navarra. Un recorrido histórico por los aledaños de la Avenida de San Ignacio y la calle García Ximénez a través de imágenes antiguas y actuales. Allí se ubicaron, además del Portal de San Nicolás, el frente y el revellín del mismo nombre junto con otras instalaciones no defensivas, fuera puertas de la primitiva muralla medieval. Entrada libre, hasta completar aforo.

‘El Club de los Primeros Pasos: emprendedores de responsabilidad limitada’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19.30 horas. Ciclo ‘Cafeteando’. Sesión centrada en el emprendimiento para dar consejos a jóvenes que estén pensando en lanzarse a emprender con cualquier tipo de idea de negocio. Entrada libre hasta completar el aforo.

Taller de mentoría social. Civivox Jus la Rocha. 18 horas. Imparte Zabalduz, cooperativa de iniciativa social. Actividad en colaboración con el Gobierno de Navarra. Acercamiento a la mentoría social como herramienta de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo familiar en Navarra. Entrada libre, hasta completar el aforo.

LITERATURA

‘Marlen Haushofer: un delantal y un gato en brazos’. Civivox Condestable. 19 horas. Ciclo ‘Oh Diosas Amadas’. Ponente: Elisa Victoria, autora de inmensa madurez narrativa a pesar de su juventud y con cuya segunda novela, ‘El evangelio’, ha consolidado un imparable camino al éxito literario, contando con traducciones al inglés y al italiano de gran acogida. Dedicará su conferencia a Marlen Haushofer, autora austriaca muy desconocida por la mayoría, a quien será apasionante descubrir de la mano de Elisa. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Presentación del libro ‘Hojaldre cool’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Autor: Pedro Lozano Bartolozzi. Acompañarán al autor, Manuel Casado, catedrático de lingüística y académico correspondiente de la RAE, la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Elsa Moreno y un misterioso tercer invitado, el caballero andante Amadís de Gaula. En este libro, Pedro Lozano introduce al lector en un laberinto ínter textual de treinta variopintas narraciones, un carrusel de estampas e ideas que desborda los límites entre realidad y ficción. Este hojaldre de palabras es un juego de malabarismo literario pleno de humor, crítica y aviso a los navegantes del ecosistema digital, desconcertante horizonte hipercomunicado, paradójicamente desinformador. La portada del libro es un dibujo de Francis Bartolozzi. Tras el coloquio se ofrecerá un aperitivo.

Presentación del libro de ‘Un trozo de tierra’. Librería-Café Walden, Paulino Caballero 31, Pamplona. 20 horas. Autor: Santiago Beruet Editorial Turner. Participarán Santiago Beruete y Oskar Alegría. Un libro de relatos que invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la naturaleza.

Presentación de libro con canciones: ‘Soy’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autora: Oihana Etxarte Buezo. Un libro con canciones para escuchar en línea…

Tertulia literaria: ‘Cocinando historias’. Espacio Cocina de Civican. 18 horas. Para participar se leerá ‘Una comida de invierno’, de Hubert Mingarelli, del que se podrá recoger un ejemplar en la biblioteca. Tertulia literaria donde, a través de la gastronomía, se descubrirán diferentes relatos, otras culturas y diversidad de paisajes y paisanajes. Conducida por Olga Balbona, bibliotecaria. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller de iniciación al Poetry Slam. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Taller a cargo de Yoel Saldaña, presidente de la Asociación Pamplona Poetry Slam. El objetivo es tener una primera toma de contacto con este formato de competición y preparar un texto que sirva para participar en la competición del próximo 25 de marzo, la ‘II Pamplona Poetry Slam Joven’. Para jóvenes de 12 a 30 años. La inscripción gratuita se realiza en la Casa o por tfno. 948 233 512.

‘Las historias que cuentan’. Biblioteca de Zizur Mayor. 18.30 horas. ‘Festival LiterArte’. Cuatro libros, seleccionados en los clubs de lectura de la Red de Bibliotecas. Cuatro dramaturgias. Cuatro nuevas historias, que juntas dan lugar a una obra teatral única y original. Una puesta en escena, seguida de un encuentro y conversación entre el público, el equipo creativo y artístico de la obra. Inscríbete en la biblioteca o llamando al 948 286629.

Presentación del poemario ‘Código deontológico’. Biblioteca de Estella-Lizarra. 18:30 horas. Autora: Isabel Hualde junto con su hija Oihana Garro, ilustradora.

CINE

Presentación del cortometraje ‘Antonio el loco’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Mikel Navarro, periodista y crítico de cine, presenta su nuevo cortometraje, que visibiliza la situación real de las personas con riesgo de exclusión. Acompañado por Ángel Iriarte, director de Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela, charlarán sobre esta realidad. Sinopsis: Antonio vive en su palacio de plástico junto a la marisma de San Fernando (Cádiz). Habla de sus recuerdos, su vida y la libertad de un hombre sencillo que hace reflexionar a quienes le escuchan… Entrada libre hasta completar aforo.

‘Ya tengo referentes. El deporte es una cuestión de actitud, no de género’. Planetario de Pamplona. 19 horas. ‘Ciclo de Cortometrajes Deportivos’, organizado por la Fundación Miguel Indurain Fundazioa, con motivo de su 25 aniversario, y en colaboración con la Fundación Barcelona Olímpica. Hoy, proyección de los cortometrajes ‘More than just a game’-Baloncesto. ‘Girls talk about football’-Fútbol Femenino. ‘Azul’-Muay Thai. Perseguint un somni’-Fútbol Femenino. Posterior coloquio. Invitadas: Mai Garde (fútbol femenino) e Itziar Arregui (baloncesto femenino).. Entrada gratuita.

‘M.A.S.H’. Civican. 19 horas. Última película del ‘XI Festival CIDE, Cine y Dentistas’. Proyección de este filme de 1970. La historia se centra en una unidad médica que se encuentra cumpliendo servicios sanitarios en un hospital de campaña durante la guerra de Corea. Donal Sutherland, Alan Alda y John Suck son algunos de sus protagonistas. Este último interpreta al doctor Waldowski, un dentista cuya reputación de Don Juan se quiebra tras un ataque de impotencia que le llevará a plantearse incluso el suicidio. Con un tono divertido y echando mano de un buen número de bromas, que tratan de contrarrestar las situaciones trágicas que viven, ‘M.A.S.H’ es un reflejo de su época, los años 70, en EE UU. Entrada libre.

‘Cézanne-Dialogue avec Joachim Gasquet’. Filmoteca de Navarra.19.30 horas. Ciclo ‘Foco Punto de Vista’. Francia, 1989. Dirección: Danièle Huillet y Jean-Marie Straub. Un montaje que incluye pinturas del artista, material rodado al pie del Mont Sainte-Victoire y escenas de las películas Madame Bovary de Jean Renoir y The Death of Empedocles de Straub. El film es un homenaje a la luz, al color, la pintura, la naturaleza, al cine y al terrible y glorioso mundo de la realidad. Presentación a cargo de Juan Zapater. Entradas: 3 €.

‘Ama-Das’. Teatro Ansoáin. 19 horas. ‘Ciclo de Documentales Feministas’. En castellano. Idoia, Pili, Rosa y Emma conviven con algún tipo de discapacidad. Asisten a un taller de empoderamiento donde trabajarán su autoestima y las herramientas para enfrentar la vida. Detrás de sus temores, dudas y preocupaciones, descubrimos que hay algo más profundo que las une: la violencia, en muchas de sus formas. Y una pregunta que ronda siempre sus vidas ¿Se sentirán alguna vez amadas? Entrada libre.

‘Un Frágil Posible. Bizitzak’. Kultur Etxea, Irurtzun. 19:30 horas. Un documental realizado por Iñaki Alforja que recorre los 50 años de Traperos de Emaús. En castellano. Entrada libre.

CIENCIA

‘LabMeCrazy Social Media Forum’-Taller y mesa redonda. Universidad de Navarra. Taller: ‘De la idea al montaje final: claves para producir con éxito un vídeo sobre información médica para las redes sociales’. Aula M6, Edificio Amigos UNAV. 10 a 12 horas. Impartido por: Teresa Arnandis, Lady Science. Con inscripción. Mesa Redonda: La información sobre salud en las redes sociales: luces y sombras’. Aula Siemens, Edificio Ismael Sánchez Bella (Biblioteca).12 a 14 horas. Ponentes: Teresa Arnandis, Lady Science. Clara Carmona, youtuber. Carlos Mateos, director de la agencia de comunicación COM Salud. Con inscripción.

‘Esperanza atómica. Dentro del movimiento pronuclear’. Golem Baiona.19 horas. Proyección. V.O. Subtitulada en español. Entradas: 5 €.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Navarra: 'Contrastes/Kontrasteak'. Baluarte.19:30 horas. Director: Perry So. Energía, silencio y fuego que impulsaron la música de Beethoven llevaron a Unsuk Chin a crear una obra inspirada en aquellos cuadernos de conversación con los que el genio se comunicaba. La fuerza de los contrastes encontró su camino dentro del equilibrio y la armonía en la sinfonía Praga, una de las páginas mozartianas más originales y vibrantes. Como una tormenta estalló la Cuarta Sinfonía del heredero, Brahms, trágica y heroica, en su grandeza arquitectónica. Entradas: 15, 26 y 32 €. Baluarte Joven 12, 21 y 26 € durante todo el periodo y 5, 8 y 10 € desde 3 días antes de la función.

‘La Gran Antología de la Zarzuela’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Orquesta Festival de Zarzuela con soprano y tenor. Una noche de canto y música con este singular género escénico de amor y sátira sobre temas históricos y cotidianos de la tradición nacional para deleitar al público con las mejores zarzuelas de todos los tiempos. Vuelven, con esta emblemática puesta en escena, grandes temas como La boda de Luis Alonso, No puede ser, De este apacible rincón de Madrid, Doña Francisquita, Por el humo se sabe donde está, Mis dulces sueños de adolescente, Como en la calle de la paloma, entre otros. Entradas: 44 € /40 €.

Concierto ‘AmplificARTE’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Proyecto de la Fundación Princesa de Girona y Miami Art House en colaboración con el Instituto Cultura y Sociedad, en el que la música nos acompaña hacia el bienestar emocional. Jóvenes artistas tutelados por el maestro Julio Reyes Copello (13 Grammys) suben al escenario sus composiciones en un tour por cinco ciudades. Tras el concierto, el productor y los artistas mantendrán un encuentro con los jóvenes en la cafetería del Museo. Entradas: 10 € / 5 € para estudiantes.

Belen Aguilera. Zentral Pamplona. 19:30 horas. Concierto. Belén Aguilera ha publicado su disco más pop e íntimo ‘Superpop’. Un trabajo que se consolidó como N1 en ventas en la primera semana de su lanzamiento y con el que ha agotado las entradas de toda su gira en todas las ciudades.Entradas: anticipada 22 € + gastos. Golden: 40 € + gastos.

Festival de Bertsos/Bertso jaialdia. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Ciclo ’Bertsoaroa 2023’.En el escenario habrá bertsolaris de primera categoría, de diferentes recorridos y procedencias. Entre todos y todas ofrecerán una visión del bertsolarismo actual. Actuarán: Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Illarregi, Maddi Ane Txoperena, Sarai Robles. Presenta Maialen Belarra. Entradas: 5 € (menores hasta 14 años, gratis).

Flamenco-Concierto didáctico. Biblioteca Mª Luisa Elío de Barañáin. 19 horas. Al cante, Javier Bermejo. Al toque, Luis Pérez. Recoger invitación previamente.

CON NIÑOS

‘Printzesak betikoa ez direnean’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cuentacuentos con Birjiñe Albira. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 minutos antes.

‘Érase una vez 8 bibliotecas’ con Belinda Gómez. Biblioteca Cascante. 18 horas. ‘X Festival Estaciones Sonoras Invierno’.

VARIOS

Taller creativo de contra-publicidad: ‘Adidas, paga lo que debes’. Geltoki Pamplona. 18 horas. La actividad consistirá en una presentación de la Campaña Pay Your Workers en apoyo a los 35 millones de personas de todo el mundo que cosen nuestra ropa ganando los salarios más bajos del planeta. Se instalará también un stand para la recogida de adhesiones a la campaña y las personas participantes podrán customizar su ropa Adidas para hacerla reivindicativa mediante la utilización de unos sellos preparados para la ocasión por el estudio creativo La Crafetera. La actividad es gratuita y no es necesario inscribirse previamente.